Cáritas ayudó el año pasado en Granada a 760 personas vulnerables en la búsqueda de un empleo

Archivo - Imagen de uno de los talleres de encuadernación de Cáritas Diocesana de Granada. Archivo. - CÁRITAS - Archivo

GRANADA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un millar de personas en riesgo de pobreza y exclusión social han recibido en el último año el apoyo de Cáritas en Granada para tratar de formarse en sectores con demanda y encontrar oportunidades reales de un trabajo digno.

Para este 2026, Cáritas Diocesana de Granada reforzará su Programa de Empleo para dar respuesta al elevado desempleo y a la creciente precariedad laboral que sufre la provincia, situando a las personas desempleadas más vulnerables en el centro de su acción.

Sólo en 2025, la entidad atendió a más de 760 personas en el marco del programa, trabajando tanto la mejora de la empleabilidad como el fortalecimiento personal y social. Las tasas de inserción se encuentran entre el 50 y el 80 por ciento, según detallan a Europa Press desde Cáritas.

El programa se articula a través de itinerarios personalizados de inserción, formación en sectores clave que actualmente tienen demanda de trabajadores y alianzas con empresas.

Así, el servicio de orientación laboral ha atendido a 410 personas mediante entrevistas individuales y talleres grupales, en los que se han trabajado la búsqueda activa de empleo, las habilidades sociales, el manejo de herramientas TIC y el conocimiento de derechos laborales.

Tras su paso por estos talleres, la mayoría de participantes mejora sus competencias y muestra un incremento de la autoestima, la motivación y la autonomía en la búsqueda de empleo, elementos clave para salir de situaciones de desempleo prolongado.

Durante 2025 el servicio de formación laboral ha desarrollado 10 acciones formativas con un total de 2.830 horas de formación en diferentes especialidades altamente demandadas.

Cinco de estas acciones han sido certificadas (cuatro certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2 y un certificado de competencia de nivel 2), junto a formación ocupacional y formación en el puesto de trabajo, adaptadas a las demandas reales del mercado laboral local.

DEMASIADO TIEMPO EN PARO

En estas formaciones han participado 149 personas, en su mayoría en situación de pobreza, desempleo de larga duración, mayores de 45 años, mujeres, migrantes o con baja cualificación.

Todas las acciones formativas han incluido una fase de prácticas no laborales en empresas de la provincia, con la colaboración de un total de 45 y la firma de 47 convenios, logrando tasas de inserción laboral que se sitúan entre el 50 y el 80 por ciento.

El Taller Esperanza de serigrafía y artes gráficas, concebido como recurso prelaboral para personas en situación de especial vulnerabilidad, ha atendido a 28 personas y ha logrado que 14 de ellas accedan a un empleo, lo que supone un 50 por ciento de inserción.

Este espacio combina aprendizaje técnico y desarrollo de habilidades sociales, y se ha consolidado como un recurso eficaz para mejorar la empleabilidad y el bienestar personal de quienes llevan años alejados del mercado laboral.

El Servicio de Intermediación Laboral ha atendido a 289 personas, facilitando 107 contrataciones en sectores como empleo doméstico, ayuda a domicilio, limpieza, hostelería, comercio, cuidados y otros puestos de baja cualificación.

Muchos de estos empleos se sitúan en los segmentos que el Informe FOESSA identifica como más expuestos a la precariedad, por lo que el acompañamiento de Cáritas se orienta también a la mejora de condiciones, la información sobre derechos laborales y el acceso a recursos de protección social.

NUEVA OFERTA FORMATIVA

Para el primer semestre de 2026, Cáritas Diocesana de Granada ha abierto el plazo de solicitud de nuevos cursos dirigidos a personas desempleadas en situación de vulnerabilidad, que se desarrollarán en Granada y Motril.

La oferta, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, se orienta nuevamente a sectores con demanda laboral destacada e incluye prácticas en empresas.

En Granada capital se ofertan, entre otros, los cursos de auxiliar de comida rápida, atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (certificado de profesionalidad de nivel 2) e instalación y mantenimiento de redes de fibra óptica con formación TELCO asociada.

En Motril se desarrollarán los cursos de atención y apoyo psicosocial domiciliario, apoyo domiciliario y alimentación familiar (ambas como certificados de competencia de nivel 2 con prácticas en empresa) y operaciones de gran superficie.

Estos cursos están dirigidos a personas desempleadas de la provincia de Granada, con dominio del español y situación administrativa regular, derivadas desde las Cáritas Parroquiales.

Las personas interesadas deben acudir a su Cáritas parroquial de referencia en la diócesis de Granada, donde se realizará una primera acogida y valoración de su situación.