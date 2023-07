Carmen Calvo y Entrena piden "el voto mayoritario" al PSOE para que Granada "avance"

GRANADA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cabezas de lista del PSOE al Congreso de los Diputados y al Senado, Carmen Calvo y Pepe Entrena, han pedido a la ciudadanía progresista de la provincia que "vote mayoritariamente al PSOE como único partido que aporta solidez y avance a España y a Granada frente a una derecha que pretende doblegar", y bajo el convencimiento de que el voto al Partido Socialista es el "único eficiente y que para a las derechas".

"En la provincia de Granada es el único voto que de verdad consigue que Abascal no sea vicepresidente del Gobierno, algo que no solamente sería terrible para nuestros derechos y libertades, sino también para la modernidad de España y para su prestigio internacional; Granada lo tiene casi todo, nos falta continuar el camino y ese camino no se puede parar a partir del 24 de julio. Mucho menos cuando lo que tenemos delante es una derecha que no acaba de entender España y que este país va por delante de sus ideas", ha expuesto Carmen Calvo.

Junto a Entrena y el resto de miembros de las candidaturas a las Cortes Generales en un espacio simbólico como la plaza de Mariana Pineda; la socialista ha defendido un país "igualitario y diverso, que pertenece a Europa y que posee una de las grandes democracias del mundo".

Tras lamentar que el PP haya sido el único partido de derechas europeo que no haya puesto límite a la ultraderecha, Calvo ha destacado que el PSOE ha hecho una campaña que "tenía que ver con los problemas de Granada y sus expectativas. Y no solamente con todo lo que hemos hecho, con todo lo que está en marcha, sino también con el paso adelante que tenemos que dar".

En ese contexto, ha remarcado que Granada "tiene ante sí una oportunidad extraordinaria para que Europa la vea de capital cultural de todos los europeos en 2031, la celebración del quinto centenario de vida de la Universidad de Granada y algunos proyectos que serán costosos y lentos y que hay que sacar adelante".

Así, ha aludido a la recuperación de la Azucarera de San Isidro en Bobadilla, para convertirlo en nuevo campus de la UGR y su conexión con la Vega y la ciudad, o esa infraestructura que representa la modernidad del presente como es el acelerador de partículas, el gran proyecto que tiene el mundo a partir de la ciencia europea para encontrar energías limpias que este país va a necesitar así como el mundo en su conjunto.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada y candidato al Senado, Pepe Entrena, ha animado a la ciudadanía que "se vuelque mayoritariamente este domingo votando al PSOE, un partido que da solidez y avances al país y provincia".

"Somos el único partido que ha realizado un programa electoral con 52 medidas para Granada, dirigido a culminar sus infraestructuras, afrontar retos de futuro y avanzar en derechos, ciencia y en aquellas políticas que hacen que la sociedad mejore y progrese", ha dicho.

Tras mostrar su satisfacción por la intensa campaña electoral realizada por su formación, Entrena ha pedido el voto para el PSOE "puesto que el 23J nos estamos jugando cosas de verdad. Junto a miembros de la candidatura, ha pedido el voto para q ganen las mujeres y pierda el machismo y se imponga la verdad frente a la mentira, una forma de hacer política que no compartimos".