Carolina Marín se convierte en la nueva imagen de Caja Rural del Sur. - CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur ha formalizado un acuerdo de colaboración con Carolina Marín, una de las deportistas españolas "más reconocidas" a nivel internacional, que pasa a convertirse en la nueva imagen de la cooperativa de crédito andaluza. Esta alianza une a dos referentes "estrechamente" vinculados a Andalucía, con una clara identificación de valores compartidos y una visión común basada en el compromiso con las personas, el territorio y el desarrollo social.

Según ha informado Caja Rural del Sur en una nota, el acto de firma, celebrado en la sede central de Sevilla, ha contado con la participación del presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, y de Carolina Marín, en el inicio de una colaboración que vincula a la entidad con una figura "de referencia" del deporte andaluz e internacional, que fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias en el año 2024.

Con esta incorporación, Caja Rural del Sur ha sumado a su imagen a una embajadora "de reconocido prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras", cuya trayectoria deportiva y personal encarna valores como el esfuerzo, la resiliencia, la integridad y la cercanía. Cualidades que forman parte del ADN de la entidad y de su relación con clientes, socios y comunidades locales.

En palabras del presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, "con esta colaboración incorporamos a nuestra imagen a una embajadora excepcional que simboliza el espíritu de una tierra como la andaluza: emprendedora, cercana y comprometida con sus valores y su futuro".

A lo largo de su carrera, Carolina Marín se ha consolidado como "un referente de superación y excelencia", demostrando una "firme" capacidad para afrontar retos y alcanzar metas ambiciosas sin perder el vínculo con sus raíces. Su figura representa, además, un modelo inspirador para las nuevas generaciones, alineado con los principios que han guiado históricamente a la entidad.

De este modo, este acuerdo se enmarca en la apuesta de Caja Rural del Sur por impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo social, económico y deportivo de Andalucía, "poniendo en valor el talento y reforzando el vínculo con el territorio".