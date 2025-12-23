Casi 150 niños y adolescentes participan en el campamento de Navidad 'Tecno Aventuras' del Ayuntamiento de Córdoba

La concejal Narci Ruiz visita a los niños y adolescentes en el campamento de Navidad 'Tecno Aventuras', organizado por la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba en el Centro de Educación Vial. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Casi 150 niños y adolescentes, de entre nueve y 17 años, participan en el campamento de Navidad 'Tecno Aventuras', organizado por la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba en el Centro de Educación Vial.

Según ha informado el Consistorio, el campamento es gratuito y se desarrolla de 8,00 a 15,00 horas durante los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, y tiene como objetivo impulsar el aprendizaje de competencias digitales y favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones escolares.

El programa combina formación tecnológica con actividades lúdicas relacionadas con la Navidad, con propuestas como la creación de villancicos con Inteligencia Artificial (IA), retos digitales con el uso de tablets y 'chromebooks', diseño de tarjetas navideñas y manualidades con materiales reciclados, además de juegos cooperativos y dinámicas de grupo con ambiente navideño.

Al finalizar el campamento, todos los participantes recibirán un certificado oficial DigComp que acredita las competencias digitales adquiridas y, además, se sorteará material tecnológico como tablets, altavoces y memorias USB.

La delegada de Educación e Infancia, Narci Ruiz, ha afirmado que "con esta actividad reforzamos nuestro compromiso con la innovación educativa y lo hacemos dentro del contexto navideño". "No se trata sólo de un campamento de ocio, sino de una experiencia educativa que, para nuestros niños y adolescentes, es muy divertida y con la que también ofrecemos a las familias una ayuda en la conciliación durante las vacaciones", ha valorado.