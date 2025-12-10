Casi 30.000 personas celebran en más de 170 actividades el XV aniversario de la declaración del flamenco

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, y portavoz del Gobierno, Carolina España. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la programación especial celebrada con motivo del XV aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que tuvo lugar el 16 de noviembre. El programa, que ha superado las 170 actividades en las ocho provincias andaluzas, ha contado con la participación de 400 artistas, con figuras consagradas y talentos emergentes, y ha recibido el respaldo de casi 30.000 personas.

Espectáculos, encuentros, foros, exposiciones y actividades divulgativas han formado parte de esta programación, plural y abierta, con la que se pretendía mostrar tanto el plano más tradicional como las expresiones más contemporáneas del flamenco, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Para el desarrollo de estas actividades se ha contado con la participación de seis universidades, ocho museos y centros de creación contemporánea, ocho federaciones provinciales de peñas flamencas andaluzas, tres teatros públicos y quince entidades municipales.

Para esta efeméride, los teatros propios de la Junta de Andalucia (Teatro Central, Teatro Alhambra y Teatro Cánovas) han acogido la programación de Andalucía Flamenco, que ha reunido 38 espectáculos en Granada, Málaga y Sevilla.

A esta oferta se han sumado también los recitales íntimos y producciones de gran formato, como las del Ballet Flamenco de Andalucía.

Además, se celebró en El Ejido la IV Gala del Día del Flamenco, con destacados artistas almerienses. El día 16 de noviembre se celebró en ocho museos de las ocho provincias andaluzas el programa Flamenco Expuesto, en el que ocho artistas de referencia desarrollaron piezas singulares para cada espacio, generando un diálogo único entre flamenco y otras disciplinas culturales.

En el plano escénico, se desarrolló el proyecto 'Del taller a las tablas', con el 'action painting' de Emilio Fornieles en el Museo de Málaga. La programación incluyó, además, el III Congreso de Educación y Flamenco en Huelva y los XI Premios Flamenco en el Aula, ambos en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

La colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte con las universidades de Huelva, Jaén, Granada, Sevilla y Córdoba han ampliado el alcance del programa, integrando el flamenco en espacios de reflexión crítica y transferencia del conocimiento.

En el ámbito asociativo del flamenco, cabe destacar en el programa el Circuito Andaluz de Peñas, con más de 85 actuaciones, con las que se ha fortalecido el tejido asociativo, garantizando que el flamenco siga vivo en las nuevas generaciones y en los espacios tradicionales de transmisión.

Al Circuito se ha sumado el Foro de Estrategias de Futuro para las Peñas Flamencas, celebrado en Algeciras los días 28 y 29 de noviembre.

Esta actividad ha permitido abordar retos como la digitalización, la captación de nuevos públicos y el intercambio de buenas prácticas, reforzando el papel de las peñas como espacios de encuentro y dinamización cultural.

En la programación especial del XV aniversario del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad también merece especial atención las funciones didácticas a cargo del Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por la granadina Patricia Guerrero, la mesa redonda MiradaS_ON, y la conmemoración del 50 aniversario del disco 'Nuevo día', de Lole y Manuel.

Con este programa, desarrollado en las ocho provincias durante el mes de noviembre, este XV aniversario se ha convertido en un punto de referencia cultural para los andaluces, que han respondido a cada una de las propuestas del programa.