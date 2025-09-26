El Castillo de La Calahorra recibe a sus primeros visitantes en una jornada "histórica" para la provincia de Granada

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Granada celebra este viernes la apertura oficial al público del Castillo de La Calahorra, que desde las 10,00 horas de esta mañana ha comenzado a recibir a sus primeros visitantes. Se trata del inicio de las visitas organizadas a uno de los "grandes símbolos patrimoniales de la provincia", adquirido por la institución provincial el pasado mes de julio.
El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha mostrado su "satisfacción" por este primer día de visitas y ha destacado que "hoy abrimos las puertas de un tesoro que vuelve a pertenecer a todos los granadinos. "La respuesta de la ciudadanía demuestra que el Castillo de La Calahorra es un referente histórico y cultural, pero también una oportunidad de desarrollo para la provincia", ha agregado.
Además, Rodríguez ha añadido que "este es un día que marca un antes y un después, ya que no solo recuperamos un monumento, sino que también ofrecemos a granadinos y visitantes un nuevo espacio de encuentro, de conocimiento y de impulso turístico y económico para esta comarca y para toda Granada".
VISITAS GUIADAS CON AFORO LIMITADO
La jornada se ha desarrollado siguiendo el modelo previsto en esta primera fase de apertura, con visitas guiadas de 40 minutos de duración, un máximo de 30 personas por grupo y reserva previa de entradas.
El horario habilitado se mantiene los viernes y sábados de 10,00 a 14,00 horas y de 15,00 a 19,00 horas, y los domingos de 10,00 a 14,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas, con un total de 22 visitas semanales y un aforo de hasta 660 personas. Ya se pueden adquirir las entradas de manera gratuita a través del enlace 'https://shop.articketing.com/monuments/castillo-de-la-calaho...'.
La Diputación de Granada continúa, de forma paralela, trabajando en el Plan de Conservación del inmueble, que permitirá avanzar hacia una segunda fase de visitas tematizadas, con mayor accesibilidad a los espacios y la puesta en marcha de trabajos de rehabilitación que refuercen la conservación del Castillo.