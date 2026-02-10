Castril (Granada) afea que se celebre el trasvase mientras intenta "sobrevivir a los fenómenos climáticos"

Arcoiris sobre Castril tras el temporal - AYUNTAMIENTO

CASTRIL (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Castril, en el norte de la provincia de Granada, ha lamentado, al hilo del anuncio de un nuevo trasvase del embalse del Negratín a Almería, que "mientras unos celebran nuevos trasvases, aquí intentamos sobrevivir a los fenómenos climáticos sin soluciones a nuestras demandas territoriales".

"En el norte de la provincia de Granada, la realidad es radicalmente distinta, dura y profundamente injusta" en tanto "las intensas lluvias de las últimas semanas han provocado graves daños en infraestructuras públicas y privadas, caminos rurales destrozados, explotaciones agrícolas y ganaderas completamente anegadas y pérdidas económicas incalculables para familias que viven directamente del campo", ha indicado en una nota de prensa el alcalde de Castril, Miguel Pérez.

El alcalde, de Nuevo Castril, ha señalado que municipios como el suyo o el de Cortes de Baza "han sido especialmente castigados, sumándose estos daños a una situación estructural de abandono que se arrastra desde hace décadas" por lo que resulta "inaceptable y ofensivo que, mientras nuestra comarca sufre las consecuencias de fenómenos climáticos cada vez más extremos, se siga priorizando el envío de agua a otros territorios sin que se atiendan las necesidades básicas del Altiplano de Granada".

"Nos preguntamos cómo es posible que, con agua suficiente almacenada en el Negratín, se continúe apostando por nuevos trasvases mientras se bloquean, retrasan o directamente ignoran proyectos de regadíos sostenibles en el norte de Granada", los cuales "no son un capricho, sino una herramienta imprescindible para garantizar el futuro de nuestra agricultura, nuestra ganadería y la permanencia de la población en el territorio", ha abundado Pérez.

Desde el Consistorio castrileño han enfatizado que existe "una deuda histórica evidente con Castril y con las comarcas de Huéscar y Baza". El norte de la provincia de Granada "sigue figurando entre las zonas con menor nivel de inversión pública, especialmente en actuaciones que generen desarrollo económico real", ha añadido el alcalde para quien "esta situación es el resultado de años de decisiones políticas que han condenado a esta tierra a la despoblación, al envejecimiento y a la falta de expectativas para los jóvenes".

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Castril han exigido "de manera inmediata" medidas "compensatorias reales y eficaces por los daños ocasionados por los últimos fenómenos meteorológicos" así como "inversiones urgentes para la reparación de infraestructuras dañadas". También la puesta en marcha, "sin más excusas ni dilaciones, de los sistemas de regadíos sostenibles comprometidos y largamente retrasados".

Además el Ayuntamiento ha incidido en que ha dado un paso al frente y ha manifestado "de forma clara" su voluntad de "alcanzar un acuerdo serio y justo para el uso del agua en el Altiplano de Granada". En este sentido, ha trasladado por escrito al Gobierno de España la necesidad de abordar un plan alternativo de abastecimiento y riegos, "condicionado siempre a la retirada de la antigua tubería que atraviesa la Dehesa de Castril y al desmantelamiento de la conducción destinada a Almería de dicha obra".

Si actualmente se derivan más de 50 hectómetros cúbicos anuales hacia Almería, y las últimas lluvias permiten regularizar esta situación, "nos preguntamos por qué se insiste en mantener infraestructuras obsoletas". El Ayuntamiento ha solicitado en esta misma línea formalmente una respuesta al escrito remitido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el pasado 26 de enero, junto con el Consistorio de Cortes y la Plataforma en Defensa del Río Castril.

"Exigimos una contestación clara y en el menor plazo posible" en tanto "ahora es el Gobierno de España quien debe asumir su responsabilidad y ofrecer una respuesta clara y urgente", ha finalizado haciendo hincapié en que "el agua no sea un elemento de tensión y discordia entre territorios, sino que los una pensando en todos por igual".