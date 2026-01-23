La Catedral de Córdoba acogerá una misa funeral por las víctimas de la tragedia ocurrida en Adamuz

Archivo - Feligreses asistentes a una Misa de Requiem en la Mezquita-Catedral, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha informado este viernes de que la Catedral de Córdoba acogerá el próximo 29 de enero, a las 19,00 horas, una misa funeral "en memoria de las víctimas de la tragedia ocurrida recientemente en Adamuz (Córdoba)".

La celebración litúrgica, según ha informado la institución capitular en una nota, estará oficiada por el obispo de la Diócesis de Córdoba, Jesús Fernández, y reunirá a los fieles, autoridades y representantes de la sociedad cordobesa que deseen unirse en oración y recogimiento.

Durante la Eucaristía "se tendrá un recuerdo especial para las personas fallecidas y para los heridos, así como para sus familias, elevando plegarias por su eterno descanso y por la pronta recuperación de quienes continúan afectados por las consecuencias de este trágico suceso".

Además, en la ceremonia se destacará "la ejemplar generosidad y solidaridad mostrada por el pueblo de Adamuz, que, desde el primer momento, ha sabido responder con cercanía, apoyo mutuo y espíritu comunitario ante una situación de profundo dolor, convirtiéndose en testimonio de humanidad y esperanza en medio de la adversidad".

El Cabildo Catedral invita a toda la comunidad diocesana y a la ciudadanía en general a participar en esta celebración, "como expresión de comunión, consuelo y fe compartida, confiando a las víctimas y a sus familias a la misericordia de Dios en un espacio tan significativo como la Catedral de Córdoba".