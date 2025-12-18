CCOO anuncia movilizaciones en el servicio de limpieza del Parlamento por incumplimiento en materia de conciliación

Movilización de CCOO a las puertas del Parlamento andaluz para exigir que se cumplan las condiciones laborales del convenio de limpieza. - CCOO

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de CCOO del Hábitat de Sevilla se ha concentrado este jueves para denunciar que la empresa adjudicataria del servicio de limpieza en el Parlamento de Andalucía, Serveo, "está perjudicando a la plantilla al no aplicar las condiciones laborales recogidas en el convenio, especialmente en materia de conciliación familiar".

CCOO ha avisado en un comunicado de que "si no hay un cambio de actitud", intensificará las movilizaciones. El sindicato ha exigido a Serveo el cumplimiento del convenio de limpieza de Sevilla en el servicio del Parlamento andaluz.

En concreto, "los incumplimientos se dan especialmente en cuestiones de conciliación familiar así como en otros acuerdos refrendados por la plantilla hace años". "Rechazamos totalmente esta injusticia, y ante la inmovilidad de Serveo, no nos ha quedado más remedio que iniciar el conflicto".

"Haremos frente a cualquier intento de socavar nuestros derechos laborales y sindicales y, si no hay un cambio de actitud por parte de la empresa, intensificaremos las movilizaciones", ha advertido el sindicato.