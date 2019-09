CCOO arranca en Córdoba la protesta contra el despido de 100 trabajadores del personal laboral de centros educativos

Publicado 25/09/2019 17:28:33 CET

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO se ha concentrado este miércoles ante la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba contra el previsible despido de un centenar de trabajadores del personal laboral de centros educativos, una protesta que continuará este jueves en Almería y Málaga, el viernes en Sevilla, Huelva y Cádiz, el día 30 en Granada y en Jaén el 2 de octubre.

El sindicato explica que este previsible despido de un centenar de trabajadores del personal laboral de centros educativos se debe al cambio de criterio de la Junta sobre la convocatoria de acceso

a personal laboral fijo del Grupo III, mayormente personas de categorías específicas de centros docentes de la Consejería de Educación relacionadas con la atención directa al alumnado, y

más concretamente con el personal que atiende las Necesidades Educativas Especiales del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) y Educación Primaria y monitoras escolares.

Así, según la información recopilada por Europa Press, en Almería la protesta será a las 10,00 horas en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, mientras que en Málaga también tendrá lugar en la Delegación del Gobierno a las 12,00 horas. Por su parte, el viernes 27 se celebrarán en Sevilla a las 11,00 horas en la Delegación de la Junta, en Huelva a las 12,00 horas en la Delegación de Educación y en Cádiz de 11,00 a 13,00 horas en la Delegación del Gobierno.

Igualmente, la concentración de Granada serán el día 30 de 11,00 a 12,00 horas en la Delegación del Gobierno de la Junta, y finalmente la de Jaén tendrá lugar el miércoles 2 en la Delegación Territorial de 11,00 a 12,00 horas.

La responsable de Personal Laboral del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Carmen Agredano, ha afirmado, a través de un comunicado, que "la Junta ha roto todas las negociaciones con los sindicatos y va a echar a la calle a cien trabajadores y trabajadoras temporales" que tienen una edad media de 50 años y que llevan entre 5 y 7 años trabajando en centros educativos.

Según Agredano, la Junta ha sacado un concurso de acceso a plazas vacantes que "acaba" con el personal temporal porque el personal que "no puede acceder a dichas vacantes, aunque pase a formar parte de una bolsa, probablemente no sea llamado a trabajar, ya que las plazas que antes se cubrían con trabajadoras y trabajadores temporales, con la tasa de reposición del 10% y viendo lo ocurrido en las Escuelas Infantiles, en las que 73 trabajadoras han sido despedidas, mucho nos tememos que no se van a cubrir".

La responsable sindical ha recordado que el Gobierno de la Junta dijo que iba a acabar con la temporalidad en la administración pública. "Lo que no esperábamos es que iba a acabar con la temporalidad echando a la calle a estas familias", ha lamentado Carmen Agredano, quien ha explicado que según lo acordado, "el empleo del personal laboral debería estabilizarse como fijo, dejando la tasa en menos del 8%, particularmente en las contrataciones temporales que superan los tres años".

Sin embargo, "medidas como la acordada unilateralmente por la Administración llevan a pensar que pretenden solucionar la temporalidad acumulada de forma drástica recurriendo al despido", ha aseverado.

En cuanto al personal afectado, el sindicato aclara que en el caso de las Técnicas Superiores de Educación Infantil el 95% son mujeres, entre el Personal Técnico de Integración Social lo son en un 87% y en el caso de Monitoras Escolares son mujeres en un 83%. "Es decir, se trata de empleos altamente feminizados donde la tasa de temporalidad es sumamente alta y, además, resulta que ahora van a ser despedidas. Es esto una muestra de la brecha de género, por lo que es una causa añadida a sumar para que no se retrase ni un solo día la rectificación por parte de la Junta de Andalucía", ha finalizado Agredano.