CCOO-A asegura que la aprobación del I Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía "no corrige la grave situación"

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Políticas Sociales de Comisiones Obreras (CCOO) de Andalucía, Inmaculada Sánchez, ha señalado que el plan aprobado por el Gobierno andaluz para la Atención Temprana en Andalucía cuenta con un presupuesto inicial de 9.845.432 euros, "la mayor parte del cual no está destinado a la prestación del servicio o al refuerzo del mismo, sino a la evaluación de la calidad de la atención", por lo que "no sirve para corregir la grave situación que atraviesa".

Según ha señalado el sindicato en una nota de prensa, el plan "abandona a los menores demandantes de esta Atención Temprana y a las personas profesionales de los Centros, que son quienes van a diseñar y aplicar las actividades necesarias para mejorar el desarrollo de los menores".

Además, la organización ha criticado que el documento diagnóstico del Plan se haya hecho "al margen del diálogo social" y que "aunque reconoce que entre las debilidades se encuentran las demoras, la fuga de profesionales y la financiación insuficiente de estos centros, entre otras, no se recoge ninguna actuación destinada a mejorarlo".

De este modo, tal y como ha señalado el citado comunicado, se trata de "un sistema que acumula grandes retrasos" con 63 días de media para la valoración. Además, CCOO ha incidido en que "el 89,5% de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) son concertados, lo que implica que los contratos de los profesionales dependen de la existencia de conciertos, lo que provoca una gran inestabilidad tanto en los contratos como en la atención que presta el centro, y del cumplimiento de los términos que se establezcan en los mismos".

En ese sentido, la dirigente se ha referido a 2024, cuando CCOO y la patronal del Sector (Apaat), impugnaron los pliegos de licitación para los CAIT ya que los precios ofertados, los mismos desde 2020, "estaban muy por debajo de los costes reales, lo que repercute en la viabilidad del servicio público que prestan las empresas" y, como ha señalado la dirigente, "nada se ha hecho al respecto".

Además, ha añadido que este nuevo plan "no establece ninguna actuación para atender a los menores que son dados de alta de Atención Temprana por cumplir 6 años, por lo que son abandonados a su suerte tan sólo con una copia de su historia, destinados a buscarse la vida acudiendo a centros privados para continuar el tratamiento".

Por lo tanto, entre las peticiones del sindicato está la incorporación al Catálogo de Servicios Sociales un servicio de atención los menores de edad con algún trastorno del desarrollo; aumentar el número de CAIT de gestión directa; cumplir las condiciones establecidas en los convenios colectivos y aumentar la financiación de los CAIT, entre otras.