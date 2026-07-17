CCOO avisa de que la sanidad pública de Córdoba afronta "uno de los veranos más difíciles"

Vista del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, ha criticado este viernes "el grave deterioro y abandono planificado que está sufriendo la sanidad pública cordobesa" y ha advertido de que "la provincia afronta uno de los veranos más difíciles de los últimos años, con menos profesionales, menos recursos y una capacidad asistencial claramente insuficiente para atender las necesidades de la ciudadanía".

Según ha detallado CCOO en una nota, un informe elaborado por el propio sindicato muestra que la provincia de Córdoba "ha perdido 974 profesionales sanitarios desde 2021", una reducción de plantilla que está teniendo "consecuencias directas sobre la calidad asistencial, incrementando las cargas de trabajo, las listas de espera y las dificultades para acceder a una atención sanitaria en condiciones dignas".

Para Damas, la situación que se está viviendo "no es fruto de la casualidad ni de la falta de profesionales exclusivamente, sino de años de recortes, mala planificación y decisiones políticas que están debilitando deliberadamente la sanidad pública para favorecer el negocio privado".

El sindicato ha lamentado, igualmente, "el fracaso del Plan Vacacional del Servicio Andaluz de Salud", pues "los 3.477 contratos anunciados para cubrir las vacaciones de más de 10.900 profesionales apenas permiten sustituir una media de 9,4 días por trabajador, muy lejos del mes de descanso reglamentario".

"Se ofertan contratos tarde, de escasa duración y con bolsas de empleo desactualizadas. El resultado es que miles de profesionales optan por marcharse a otras comunidades autónomas o a la sanidad privada, mientras nuestros centros sanitarios se quedan sin personal suficiente para atender a la población", ha señalado el responsable sindical.

El informe de CCOO también revela una situación "especialmente alarmante" en los hospitales de la provincia, donde durante "este verano permanecerán cerradas o bloqueadas al menos 264 camas hospitalarias, a las que se suman otras 211 camas sin ocupación en el complejo Reina Sofía", y ello, "en una provincia que mantiene elevadas listas de espera y una población cada vez más envejecida", ha señalado Damas.

Además, la actividad quirúrgica "sufrirá importantes reducciones, con suspensión de programas de tarde, disminución de quirófanos y situaciones críticas en varios hospitales comarcales".

En Atención Primaria, CCOO ha alertado de "un auténtico desmantelamiento estival" de la asistencia, ya que "ningún centro de salud de la provincia mantendrá actividad ordinaria por las tardes entre el 29 de junio y el 17 de septiembre".

"La falta de sustituciones está provocando situaciones límite en numerosos centros de salud, con médicos atendiendo cupos duplicados, plantillas bajo mínimos y demoras para conseguir una cita que en muchos casos superan los veinte días", ha advertido el secretario General de Sanidad, quien ha remarcado que "la ciudadanía está pagando las consecuencias de unas políticas sanitarias equivocadas. Se cierran consultas, se reducen servicios y se obliga a profesionales y pacientes a soportar una situación insostenible".

CCOO ha agregado, además, que "Andalucía continúa liderando las listas de espera sanitarias en España y critica la falta de transparencia de la Consejería de Salud, que no publica datos oficiales desde junio de 2025".

Para el sindicato, resulta "especialmente preocupante que, mientras se reducen recursos públicos, el Servicio Andaluz de Salud destine este año 724 millones de euros a conciertos sanitarios y planes de choque con medios privados, una cifra que previsiblemente superará los mil millones de euros al cierre del ejercicio".

"Se están cerrando camas y dejando plazas sin cubrir mientras se inyectan cantidades millonarias a la sanidad privada. Estamos ante un modelo que debilita progresivamente el sistema público y pone en riesgo un derecho fundamental de la ciudadanía", ha avisado Damas.

Ante esta situación, CCOO ha exigido a la Junta de Andalucía "la cobertura inmediata de todas las sustituciones, la apertura de las camas cerradas, un plan urgente de captación y fidelización de profesionales, la recuperación de la actividad ordinaria en atención primaria y la publicación inmediata de los datos reales de listas de espera".

"La sanidad pública cordobesa está llegando a un punto crítico. No vamos a permanecer callados mientras se deteriora uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Defender la sanidad pública es defender el derecho a la salud y la igualdad de toda la ciudadanía", ha concluido.