CCOO denuncia que Andalucía es la quinta CCAA con mayor brecha salarial rozando el 26%

La Secretaria de la Mujer de CCOO-A, Yolanda Carrasco, y la Secretaria de la Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Vanessa Casado.- CCOO-A

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha presentado este lunes su informe anual sobre la situación sociolaboral de las mujeres, en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, que arroja datos "inaceptables". Según ha expuesto el sindicato, "la brecha salarial en Andalucía está en un 25,9, lo que sitúa a Andalucía en la quinta comunidad con mayor brecha de España".

Según ha detallado CCOO-A en una nota, la secretaria de la Mujer de CCOO, Yolanda Carrasco, ha manifestado que, "a pesar de una levísima mejoría, la desigualdad persiste de forma estructural". Además, la mayor brecha de género se encuentra en las pensiones (31,2%), de manera que "esa precariedad laboral se traduce en una vejez pobre para las mujeres", ha advertido la dirigente.

Para Carrasco, "la velocidad a la que se está corrigiendo esta situación es insuficiente, ya que la reducción en el último año ha sido de tan solo un 0,4 puntos porcentuales". Por tanto, ha señalado que "si sigue a ese ritmo, ni en dos décadas ni en tres vamos a conseguir igualar los salarios".

Además, ha resaltado el agravante de que "Andalucía es la segunda comunidad con los salarios más bajos del país". Asimismo, ha aseverado que "si ya tenemos los salarios más bajos y, además, hay brecha, sitúa a las mujeres en situaciones casi de pobreza".

En cuanto a las causas que motivan esa brecha, el sindicato ha aclarado que "no es una decisión de las mujeres individualmente, sino que es el resultado de un reparto desigual de los cuidados, la falta de corresponsabilidad y la débil implantación de los planes de igualdad".

En este sentido, ha indicado que "no se puede permitir que en 2026 el código postal y el sexo sigan determinando si una persona tiene un empleo digno o no". Por tanto, para Carrasco "Andalucía llega tarde a la emergencia de la brecha de género" y "ser mujer en Andalucía supone trabajar más por menos y con mayor precariedad".

Ante esa situación, CCOO-A ha instado a la Inspección de Trabajo a actuar con "contundencia" porque vemos realmente "una frágil implementación de los planes de igualdad en las empresas".

Por otro lado, la secretaria de la Mujer ha lamentado que, aunque la ley es clara para las empresas de más de 50 trabajadores, "en las pequeñas y en las medianas empresas no están tan implementados, lo que deja a una gran parte de las trabajadoras andaluzas sin protección frente a la discriminación". Finalmente, el sindicato ha reclamado al Gobierno andaluz que abandone la complacencia y actúe de forma "proactiva".

En esta línea, CCOO ha pedido que "se combata el origen social de esta brecha mediante políticas públicas que fomenten la corresponsabilidad y aseguren que los planes de igualdad dejen de ser un mero trámite administrativo para convertirse en herramientas reales de transformación en los centros de trabajo".

SITUACIÓN MUJER TRABAJADORA EN SEVILLA

Por su parte, la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Vanessa Casado --que ha explicado la situación en la provincia-- ha señalado que "los datos son fruto de una estructura productiva patriarcal y liberal". En concreto, las mujeres sevillanas cobran de media "un tercio menos que los hombres", ha señalado.

Igualmente, Casado ha apuntado que "esta desigualdad abarca todos los sectores, si bien es más acuciada en sectores tan importantes para la provincia como la agricultura o la prestación de servicios". Igualmente, más del 55% de las mujeres de Sevilla cobran el SMI o menos y es "infrecuente encontrar a mujeres con grandes sueldos".

Por tanto, ha aclarado que "esta situación se debe a la parcialidad", ya que "es la provincia andaluza con mayor parcialidad porque las mujeres siguen asumiendo mayoritariamente el rol de los cuidados". Además, ha añadido que "más del 80% de las excedencias por cuidados de personas dependientes en Sevilla lo piden las mujeres".

Igualmente, Casado ha manifestado que "la realidad de la mujer trabajadora se encuentra anclada al suelo pegajoso y muy difícilmente toca el techo de cristal". Al mismo tiempo, "sufre más dificultades en el acceso al alquiler y a la compra de la vivienda". Para ello, "tienen que dedicar más del 50% de su salario, o más del 60% en caso de ser pensionistas", ha subrayado.

Entre las propuestas de CCOO para erradicar la brecha se sitúan "reforzar el sistema de la dependencia; gratuidad de las escuelas infantiles de 0-3 años gratuitas; cláusulas de Igualdad en la contratación pública".

Así, como "implementar ayudas específicas para mujeres pensionistas que no alcanzan el umbral de subsistencia; ayudas al alquiler con perspectiva de género; obligatoriedad de las empresas de publicar las tablas salariales desglosadas por sexo y categoría para detectar complementos arbitrarios que suelen favorecer a los hombres; eliminación de la parcialidad involuntaria; medidas para la corresponsabilidad; flexibilidad horaria o formación en igualdad".