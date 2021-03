CCOO-A celebra asamblea online por el 8M y pide un "esfuerzo" para que la voz de las mujeres "se escuche más alto"

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO-A ha celebrado este jueves su I Asamblea online con motivo del 8M bajo el lema 'Tiempo de Mujeres' con más de 500 asistentes. La secretaria general del sindicato, Nuria López, ha subrayado el trabajo realizado por las mujeres de CCOO "desde siempre para construir igualdad" y ha lanzado un mensaje claro: "este año no podremos llenar las calles pero vamos a tirar de trabajo, esfuerzo y militancia para que la voz de las mujeres se escuche más alto que nunca para avanzar en el camino de la igualdad".

Más de 500 mujeres han participado en la I Asamblea online organizada por CCOO de Andalucía con motivo del 8M bajo el lema 'Tiempo de Mujeres'.

López Marín ha criticado la gestión del Gobierno andaluz: "alardea de poner en marcha planes y medidas, pero aún no ha sacado ni una sola para proteger a las personas trabajadoras, ni una para proteger a las mujeres", según ha informado el sindicato por medio de una nota.

El sindicato reivindica que "este país debe mucho a las mujeres que se han puesto al frente de los trabajos esenciales en la pandemia a pesar de la precariedad".

La secretaria general de CCOO-A ha resaltado que "aunque este año no podremos estar en las calles por la pandemia, vamos a tirar de pasión y de militancia para que la voz de las mujeres se escuche más alto que nunca".

La dirigente sindical ha sostenido que "la pandemia ha vuelto a visibilizar precisamente que las mujeres son esenciales e imprescindibles, pero también que la desigualdad y la brecha siguen siendo una realidad".

López ha pedido al Gobierno que, aunque ha ido caminando en una senda correcta, retome cuestiones fundamentales para la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de las mujeres como son la derogación de la reforma laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la eliminación de la reforma de las pensiones de 2013.

En el ámbito andaluz, la dirigente ha sido crítica con la gestión del Gobierno de la Junta de Andalucía para denunciar que el Ejecutivo andaluz siga sin complementar los ERTE y ha advertido que "trata de acabar con la renta mínima con la excusa de que en España hay un ingreso mínimo vital".

La organización espera que los fondos europeos sean una oportunidad para transformar y reconstruir el país en términos de igualdad, y hacer converger Andalucía con el resto de España.

"Las medidas que se han tomado en otras crisis no han tenido muy en cuenta a las mujeres, así que no se pretenderá ahora que los fondos que llegan de Europa solo vayan a aumentar los beneficios empresariales. Hay que fortalecer las plantillas en educación, sanidad, dependencia y que se garanticen mecanismos de igualdad. Es el momento de reconstruir este país en términos de igualdad y justicia social", ha afirmado la secretaria general de CCOO-A.

López Marín ha advertido que el empresariado es reacio a todo lo que huela a derechos e igualdad, aunque ha puesto en valor que la justicia lo ha puesto en su sitio al reconocer que en la negociación de los planes de igualdad los sindicatos somos fundamentales y al equiparar los planes al convenio colectivo.

Durante la asamblea, ha estado también muy presente en todas las intervenciones la lacra de la violencia de género, que ha costado la vida a 216 mujeres en Andalucía desde 2003. Por todas ellas, se ha guardado un minuto de silencio.

"LA CRISIS SE CEBA CON ELLAS: MÁS PARO, MÁS ERTE"

La secretaria de la Mujer de CCOO-A, Yolanda Carrasco, ha recordado durante su intervención que el 8M es un día de lucha, denuncia y reivindicación y, en consonancia con las declaraciones de Nuria López, ha puesto en valor el trabajo que han desempeñado y siguen desempeñando las mujeres en esta pandemia convirtiéndose, una vez más, en las indispensables, en las esenciales.

"Pese a ello, -matiza Carrasco-, una vez más la crisis se ceba con ellas, con más paro, más ERTE y más pobreza".

Carrasco ha lanzado un mensaje de optimismo a las participantes, a quienes ha aseverado que "si el franquismo no nos amilanó, tampoco lo hará la ultraderecha, y no vamos a dar ni un paso atrás porque las mujeres hemos venido para quedarnos, pero no explotadas e infravaloradas, y vamos a seguir exigiendo la corresponsabilidad de los hombres, de las empresas y de los gobiernos en los cuidados de menores y dependientes".

En esa línea se ha mostrado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien ha intervenido un mensaje que sitúa la acción sindical como "herramienta capital" para la igualdad.

Sordo ha calificado el feminismo de movimiento transformador y ha recalcado el trabajo que CCOO-A ha desempeñado en estos años en favor de la igualdad, que la ha llevado a ser la primera organización de mujeres de Andalucía, con más de 5.800 delegadas y 76.000 mujeres afiliadas, lo que supone más del 48% de su afiliación, además de tener la frente a una secretaria general, la primera en dirigir el sindicato en Andalucía en sus más de 40 años de historia.

La asamblea, que ha podido seguirse en directo a través del canal de Youtube de CCOO-A, ha sido conducida por el dúo de Las Hermanas Gestring, y ha contado con la actuación en directo de la cantante Laura Serrano con Jesús Flores al piano.

Durante la misma, se han proyectado varios videos con intervenciones de dirigentes del sindicato, y otros con imágenes de acciones reivindicativas desarrolladas por el sindicato.