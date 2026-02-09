CCOO-A celebra la estimación "parcial" de un recurso para reclamar incrementos salariales en los centros de menores

Archivo - Menores de 6 años tutelados en centros de acogida. - ASOCIACIÓN ESTATAL DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha celebrado este lunes que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) haya estimado "parcialmente" el recurso interpuesto por el sindicato y haya "obligado" a la Administración autonómica a "anular y rehacer" los pliegos de licitación del servicio de acogimiento residencial de menores tutelados.

La resolución, dictada el 30 de enero de 2026 y dada a conocer por CCOO en una nota de prensa, reconoce --a su juicio-- la "legitimación de CCOO para defender los derechos laborales del personal del sector y obliga a la Junta a modificar el cálculo económico del contrato para incluir los incrementos salariales previstos en el convenio colectivo también durante las prórrogas, algo que el pliego impugnado no contemplaba".

De no haberse corregido, esta situación habría supuesto en la práctica una nueva congelación salarial para los trabajadores de los centros de menores al no actualizarse los precios del servicio conforme a los costes reales de personal. Aunque el recurso se interpuso sobre una licitación concreta, CCOO ha subrayado que se trata de un "problema estructural" que afecta al conjunto del sistema andaluz de protección y reforma de menores, ya que la mayoría de los centros están gestionados mediante conciertos sociales o contratos con entidades privadas, cuyos pliegos repiten este mismo modelo de infravaloración de los costes laborales.

El Tribunal concluye que deben computarse expresamente los incrementos salariales previstos en el convenio colectivo para todo el periodo de vigencia del contrato, incluidas las prórrogas, dando la razón al sindicato en una reivindicación histórica del sector. Desde la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía han recordado que estos centros atienden a miles de niños, niñas y adolescentes tutelados por la Junta y están sostenidos por plantillas que desarrollan una labor educativa y social esencial.

"No se puede garantizar una atención de calidad si se recortan o congelan de forma sistemática los salarios y los recursos humanos", señalan. El sindicato viene alertando desde hace años de la "infrafinanciación de los conciertos sociales, que provoca plantillas ajustadas, sobrecarga de trabajo, dificultades para cubrir turnos y riesgos para la seguridad de profesionales y menores".

En "muchos dispositivos" sigue siendo "habitual" que haya un solo trabajador por turno, una situación que CCOO considera "inaceptable". Para CCOO, esta resolución supone un "precedente jurídico y sindical muy relevante" y refuerza la estrategia del sindicato de vigilar y recurrir todas aquellas licitaciones que no garanticen el cumplimiento íntegro del convenio colectivo.

"La Junta no puede ahorrar a costa de los salarios del personal. Los pliegos deben reflejar todos los costes laborales reales. Vamos a seguir impugnando cualquier licitación que vulnere los derechos de las trabajadoras y trabajadores", advierte la organización.