CCOO Córdoba avisa que "el mal estado de viales y solares vacíos" en Las Quemadas pone riesgo a miles de trabajadores

Imagen de la vegetación invadiendo aceras y calzadas en el Polígono Industrial de Las Quemadas. - CCOO

CÓRDOBA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Córdoba ha avisado este jueves que "el mal estado de los viales y solares vacíos" en el Polígono Industrial de Las Quemadas, con basura y abundante vegetación, "está poniendo en riesgo la seguridad y la salud de las miles de personas que a diario trabajan en el polígono, y ni el Ayuntamiento de Córdoba ni la asociación empresarial Quemasem están haciendo nada para solventar esta situación".

A este respecto y a través de una nota, la responsable del sector Contac Center de CCOO de Córdoba, Loida Jiménez, ha afirmado que el Consistorio y Quemsem "no hacen ningún esfuerzo en el mantenimiento y limpieza de los solares, presentando árboles caídos, plagas de ratas y cucarachas y basura en todo el polígono".

Aunque los terrenos no son de titularidad pública, el sindicato entiende que "el Ayuntamiento tiene responsabilidad sobre la limpieza y el control de plagas", y por ello le ha reclamado "que esté vigilante de este asunto".

Jiménez ha lamentado que "la zona de Tecnocórdoba, que se supone como la más novedosa y con más actividad dentro del polígono, presente un estado tan lamentable", y ha avisado que "estos problemas afectan a la seguridad de las personas trabajadoras en empresas como Emergía, con una plantilla de más de 500 personas".

Además, la responsable sindical ha hecho llegar por escrito esta queja a la asociación empresarial que representa a la patronal en el polígono, "ya que son los encargados del mantenimiento y limpieza del mismo".

Para CCOO, el Ayuntamiento debe "evitar esta situación que, además, supone un alto riesgo de incendios, por la cantidad de maleza que se acumula en estos solares y el acerado", recordando que, "de poco vale que las empresas cuenten con herramientas de prevención si lo más básico, que es llegar al trabajo, puede suponer un peligro".