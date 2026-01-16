CCOO cree que Hitachi quiere acabar en Córdoba con la representación sindical e imponer un modelo de "represión"

Responsables del comité de empresa de Hitachi y de CCOO, durante la rueda de prensa que han ofrecido en la sede del sindicato. - CCOO

CÓRDOBA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba, Álvaro García Leiva, y el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, han afirmado este viernes que la firma japonesa "quiere acabar con la representación sindical en la fábrica de Córdoba para imponer un modelo laboral basado en la represión y el amedrantamiento a la plantilla".

Igualmente, y ante el anuncio de un principio de acuerdo hecho por la empresa, los representantes sindicales, según ha informado CCOO en una nota, han dejado claro que no van a firmar "ningún acuerdo que implique la renuncia a derechos fundamentales, afirmando García Leiva que no sabe "de dónde se ha sacado la empresa que hemos llegado a un principio de acuerdo, porque no se ha firmado nada. Sólo nos presentaron un documento con su propuesta de reducción de días de las sanciones y nosotros no vamos a aceptar una sanción por unos hechos que no se han realizado".

El responsable sindical ha reconocido que "esperábamos que ayer la empresa diera un paso sobre las sanciones, pues hay que recordar que hay 66 compañeros que están pendientes de juicio porque ya se han presentado las demandas después de cerrar los Sercla sin avenencia, pero nos encontramos que la empresa no vino con actitud de querer negociar".

En cambio, "nosotros hemos hecho propuestas, hemos abierto puertas, pero la empresa ni las ha valorado", es decir, según ha señalado el sindicalista, "las puertas que abrimos ayer eran para que se avanzara en el acuerdo, pero la empresa prefiere que un juez le dé la razón o no y seguir con el enquistamiento del convenio colectivo".

Mañana sábado, la mayoría sindical celebrará una asamblea para informar a los trabajadores de la situación de la negociación y de la posibilidad de recuperar la movilización, aclarando Agustín Jiménez, por su parte, que "el objetivo de la huelga no es hacer una huelga, es que la empresa se siente a negociar el convenio, y no solo que se siente a negociar, sino que haya avances en esa negociación".

"Hay otro sindicato minoritario al que le basta con sentarse a negociar, a nosotros no --ha subrayado--, y entendemos también que para sentarse a negociar el convenio colectivo la empresa debería retirar las sanciones, pero se ve que la empresa tiene una campaña diseñada para desprestigiar a la mayoría del comité de empresa, que es CCOO, y no le importa mantener unas sanciones desproporcionadas. Baste mencionar que el Convenio Estatal del Metal marca que el máximo de una sanción de empleo y sueldo son 60 días y han impuesto 120 días a varios trabajadores".

Junto a ello, ha lamentado que "otro sindicato firme reconocer las sanciones, con 21 días de sanción, renunciando al derecho de huelga. Nosotros no podemos firmar que renunciamos a nuestros derechos y esa es la propuesta que hizo la empresa ayer", ha concluido el responsable sindical.