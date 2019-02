CCOO-A critica la "descoordinación" de la Junta y le exige que ratifique el acuerdo de función pública de 2018

Publicado 18/02/2019 15:16:05 CET

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Andalucía ha criticado este lunes la "descoordinación" de la Junta de Andalucía mostrada con diversas mesas sectoriales y le ha exigido que ratifique el acuerdo marco de la Mesa General de Negociación Común para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz 2018-2020, firmado por el anterior gobierno autonómico.

Acompañada de la secretaria de la Mujer en el sindicato, Yolanda Carrasco, para presentar un informe del sindicato en el que se analiza la situación de la mujer en el mundo del trabajo en Andalucía, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, se lo ha demandado así al Ejecutivo andaluz tras exponer que "debe tener una mayor coordinación".

"Creemos que deberían tener un poquito más de rigurosidad a la hora de plantear alternativas porque si uno dice una cosa y luego a los días se desdice, pues no sabemos la forma de gobernar", ha razonado López, que ha asegurado que CCOO-A no va a aceptar que haya una menor oferta pública de empleo (OPE) en "elementos importantes" como la sanidad, la justicia o la educación que "ya estaban aprobadas" y que "no den los motivos y causas que llevan a aprobar esa reducción".

Se ha referido así a la OPE de docentes para este 2019 presentada por la Consejería de Educación el miércoles 13 de este mes en la Mesa Sectorial del ramo, que los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han coincidido en tachar de "insuficiente", y al anuncio del consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en comisión parlamentaria anunció el viernes 15 que no se podrá cumplir con el acuerdo alcanzado por el anterior Gobierno socialista con la Mesa Sectorial de Justicia para la subida salarial. No obstante, ha emplazado a los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, STAJ y SPJ-USO a una reunión este martes para abordar este asunto.

La sindicalista ha advertido de que "hubo un acuerdo" que, de no cumplirse, supondría "un incumplimiento flagrante" de la Junta de los acuerdos que se han dado con los sindicatos, por lo que "si quieren llevar a cabo ese incumplimiento, que lo digan alto y claro porque desde el sindicato se va a llevar a cabo una ofensiva para que la OPE se cumpla". En este sentido, ha defendido la importancia del acuerdo de función pública porque "la estabilidad en el empleo público es clave" y "las administraciones públicas son un nicho para las mujeres", en referencia a la situación laboral de la mujer por el informe presentado.

Así, ha reseñado que el acuerdo "estaba presupuestado, materializado prácticamente en su integridad" y "lo único que quedaba para concretar de acuerdo era la convocatoria de empleo", por lo que les parece "un poco irresponsable" por parte del nuevo gobierno que se diga "sin valorar con las mesas de representación de los trabajadores" cuáles son los motivos que llevan a cambiar el número de puestos de las convocatorias y el acuerdo en general.

López ha manifestado que, aparte de la reunión de este martes de la Mesa Sectorial de Justicia, todavía no se ha concretado ninguna reunión, y que "hasta el diía de hoy" no tienen "más conocimiento que los anuncios que se han hecho por los distintos consejeros diciendo que las plazas de las OPE iban a ser inferiores a lo que contenía el acuerdo", por lo que ha señalado que en su sindicato van a esperar a que se convoquen reuniones y en la Junta "digan si se ratifican en lo que han dicho o que ha habido una descoordinación".

Por último, ha asegurado que le han pedido "por activa y por pasiva" al Gobierno autonómico que ratifique el acuerdo firmado en 2018 y ha hecho hincapié en su importancia porque "no es solo la OPE, sino también los planes de igualdad en la administración pública y llevar a cabo la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad".