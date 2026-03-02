CCOO critica la "hipocresía" de Hitachi con la revisión de su Plan Industrial, que reduce la inversión en Córdoba

Archivo - Una concentración de los trabajadores de Hitachi Energy en Córdoba. - CCOO - Archivo

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa en la factoría de Hitachi Energy en Córdoba, ha criticado este lunes la "hipocresía" de la firma japonesa "al achacar a la falta de acuerdo sobre el convenio colectivo la remodelación de su Plan Industrial", que conlleva reducir de 80 a 47,6 millones la inversión que había previsto hacer en su planta de Córdoba.

Según han informado el sindicato en una nota, en CCOO no van a aceptar, "de ninguna manera, que se culpabilice a los trabajadores y a quienes les representan legítimamente de lo que Hitachi denomina 'caída de la eficiencia operativa', cuando la huelga indefinida que se inició en noviembre solo ha supuesto la pérdida de 23 horas de trabajo, frente a las más de 22.000 que se han perdido por culpa de las sanciones y los cierres unilaterales de la fábrica por parte de la dirección de la misma".

Así lo ha señalado el secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, quien ha asegurado que, "en ningún caso se puede achacar a la protesta laboral la producción no ejecutada, que es solo fruto de la pésima gestión empresarial de la dirección de la empresa, con su director, Paco Bolaño, a la cabeza".

Para Jiménez, "es una desfachatez que la empresa eche la culpa de su mala gestión a una negociación que no deja de boicotear". Además, el responsable sindical ha afirmado que "la actividad no ha dejado en ningún momento de estar normalizada, salvo cuando el señor Bolaño y su equipo se han dedicado a interferir en ella con decisiones poco acertadas, como las 76 sanciones que los juzgados están suspendiendo, obligando a reincorporar a los trabajadores sancionados, en algunos casos, con carácter retroactivo, lo que implica el pago de los días que hayan cumplido de sanción hasta su reincorporación".

"Es lamentable que una empresa del calibre de Hitachi Energy achaque la reducción de su inversión a la negociación de un convenio colectivo. Si va a reducir su inversión será por otros motivos, pero desde luego no es por la falta de compromiso de la plantilla con la empresa, que ha seguido haciendo su trabajo, a pesar de la políticas de amenazas e imposiciones que viene practicando el señor Bolaño, ante su incapacidad de negociar", según ha criticaso el responsable sindical.

A juicio de Jiménez, "la empresa es solvente, la empresa tiene trabajo, y el señor Bolaño la va a hundir con tal de salirse con la suya y decir que ha sido culpa de los trabajadores. Pues al señor Bolaño hay que decirle que Hitachi tiene un siglo de historia, y le quedan muchos más, pero sin él, que es un cáncer para una empresa que es modelo y buque insignia de la industria cordobesa".

"Basta ya de echarle a los trabajadores y a sus representantes sindicales la culpa de las malas decisiones. Llevamos 14 meses intentando llegar a un acuerdo, hemos rebajado nuestras pretensiones, hemos hecho propuestas, y nos hemos sentado a sabiendas de que el señor Bolaño y su equipo se iban a levantar de la mesa para luego vomitar un comunicado lleno de falsedades acusando a la parte social de no querer llegar a un acuerdo, cuando es justo lo contrario", ha lamentado Jiménez.

Junto a ello, el dirigente sindical ha criticado que "Hitachi nos esté engañando con las cifras, porque unas veces dice que iba a hacer una inversión de 80 millones, otras de 30 y ahora es de 47", y ha concluido Jiménez haciendo un "llamamiento a la cordura a la dirección de la empresa", pues, "si los malos resultados son fruto de la falta de acuerdo, lo que tiene que hacer es sentarse con voluntad de llegar a un acuerdo, de una vez por todas, y no marear más la perdiz con dimes y diretes que no hacen bien a nadie".