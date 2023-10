CCOO-A critica que "no se conozca nada" del presupuesto 2024 y afea a la Junta que el diálogo "brille por su ausencia"

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía, Nuria López, ha criticado que "a fecha de hoy no se conozcan las líneas estratégicas" del presupuesto 2024, al tiempo que ha afeado a la Junta de Andalucía que el diálogo "brille por su ausencia".

Así lo ha manifestado la líder sindical en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, donde además ha lamentado que la consejera de Hacienda "hace más de un año que no se reúne con el sindicato", y "creo que esto es un error del Gobierno andaluz", ha apostillado.

Dentro de este contexto, López también ha recordado que el Pacto Social y Económico para Andalucía firmado en marzo, responde a una situación de "necesidad" que "vimos los andaluces, como es la inflación, que estaba desbocada y como consecuencia de ello se produjo la subida de los precios de todos los productos", provocando que "los trabajadores cuando íbamos al supermercado tuviéramos que quitar alimentos del carrito de la compra", ha apuntado.

Al hilo de ello, la representante sindical ha lamentado que "hasta ahora poco se ha hecho", para explicar que "tan sólo" se han cumplido tres elementos del acuerdo por parte de la Junta. "Uno, el transporte público, que ha cumplido bajando los precios; otro, las ayudas a las empresas para compensar el sobrecoste de la luz y el gas; y, el tercer elemento, la ayuda para la compra de la vivienda en el caso de las personas jóvenes", ha matizado.

Eso se ha llevado a cabo, ha continuado López, pero el resto de medidas del acuerdo como "la ayuda del bono a la familia, ayudas a la vivienda, el bono de alquiler joven, la siniestralidad laboral o el reforzamiento de la atención primaria de nuestra sanidad pública, entre otras, no se han cumplido".

Asimismo, la secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía ha incidido en que hay elementos en el acuerdo que venían a mejorar la vida de los ciudadanos de Andalucía, especialmente de los trabajadores, que no se está cumpliendo.

"Nos preocupa, porque cuando un presidente firma que va a cumplir un acuerdo y empieza a no cumplirlo a los seis meses. Lo que tienen los políticos es la credibilidad, sus hechos, y si además de no tener palabra la firma no vale, pues entonces empieza a tener una merma de credibilidad, yo creo que el presidente de la Junta de Andalucía debería empezar a cumplir los acuerdos que firma", ha zanjado López.