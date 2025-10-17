CCOO denuncia que el AGS Nordeste Jaén tiene pendiente de citar al cribado de cáncer de colon a más de 28.000 usuarios

JAÉN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado que en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén no se ha enviado la carta de invitación para realizarse la prueba de cribado de Colón a la población de entre 50 y 59 años. Tampoco, según el sindicato, se ha contactado con el tramo de población que se le ha realizado la prueba de cribado entre 60 años y 69 años, que se les debía de haber llamado a los dos años porque daban negativo o no contestaron a la invitación.

En total, según CCOO, hay 28.472 personas sin realizar la invitación a esta prueba, lo que equivale al 38% de la población diana que atiende este Área de gestión Sanitaria. CCOO añade en un comunicado que en algunas poblaciones que abarca esta Área de Gestión se ha dejado de hacer la invitación para realizar esta prueba a todos los tramos de edades que abarca este programa.

El sindicato señala que después de hacerse público los casos del cribado de cáncer de mama, a la administración de esta Área "le ha entrado prisa por realizar la prueba de cribado de cáncer de colon, dando instrucciones ahora para mandar miles de invitaciones".

El secretario general de CCOO Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Jaén, Martín Robles, ha pedido a la Junta que "dé explicaciones públicas, y que cese a las personas responsables que han generado esta situación", ya que "el diagnóstico precoz puede curar esta enfermedad en un 90% de los casos detectados en estados iniciales o de lesiones premalignas".