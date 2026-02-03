CCOO entrega miles de firmas para exigir "respeto" salarial y "dignidad" laboral en la Justicia Juvenil de Andalucía

Archivo - Servicio de Justicia Juvenil en Andalucía (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha entregado 3.500 firmas ante la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para exigir "respeto salarial y dignidad laboral de los trabajadores del sector de Justicia Juvenil en la comunidad autónoma".

Según ha informado CCOO-A en una nota, el sindicato ha resaltado que el personal de Justicia Juvenil "sigue sin ver reflejada la actualización salarial recogida en el quinto Convenio Estatal de reforma juvenil y protección de menores que entró en vigor este año".

Por tanto, ha asegura que "esta situación afecta a miles de trabajadores que desempeñan su labor en centros y servicios de Justicia Juvenil en Andalucía, un sector mayoritariamente privatizado".

Asimismo, CCOO ha considerado especialmente "contradictorio" que estos centros hayan sido recientemente reconocidos por la propia Administración andaluza por la calidad de sus servicios y por los elevados índices de reinserción de menores, mientras "las condiciones laborales de quienes hacen posibles esos resultados continúan siendo ignoradas".

A juicio del sindicato, "se trata de una situación insostenible que pone en serio riesgo la calidad de un servicio público esencial". En eso sentido, la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha indicado que el quinto Convenio Estatal "es una norma de obligado cumplimiento y su aplicación debe realizarse de forma automática".

Sin embargo, el sindicato ha explicado que en la práctica se están detectando "dificultades" administrativas para aplicar tanto el complemento específico como el complemento de centro cerrado, especialmente en los casos de prórrogas contractuales o en contratos firmados con anterioridad a la entrada en vigor del convenio, "pese a que la legislación vigente obliga a incorporar las mejoras salariales y laborales".

Ante esta situación, CCOO ha pedido el reconocimiento "expreso" de la aplicación obligatoria del quinto Convenio Estatal, la actualización de los contratos prorrogados para incorporar los costes salariales reales y la aplicación del convenio a los centros y servicios, incluidos aquellos con contratos anteriores a su firma.

No obstante, CCOO ha considerado "especialmente grave" que las nuevas licitaciones estén aplicando "íntegramente" el convenio mientras se mantienen "congeladas" las condiciones laborales en los contratos prorrogados, "lo que genera una desigualdad injustificable entre trabajadores que realizan la misma labor dentro de la misma comunidad autónoma".

Además de la entrega de firmas, CCOO ha anunciado la puesta en marcha de nuevas medidas sindicales y estudia la interposición de acciones legales para revertir esta situación.