CCOO exige medidas inmediatas ante el "deterioro inaceptable" del servicio ferroviario en la provincia de Jaén

Archivo - Estación Linares-Baeza - ADIF - Archivo

JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Adif y Renfe en Jaén, del que forma parte CCOO, ha exigido la adopción de medidas inmediatas ante lo que califica como un "deterioro inaceptable" del servicio ferroviario en la provincia.

CCOO ha denunciado la existencia de retrasos diarios, fallos de climatización en los trenes y temperaturas "insoportables" en el vestíbulo de la estación de Linares-Baeza, al tiempo que ha reclamado que las próximas obras de mejora no se utilicen como "excusa" para recortar servicios.

A través de un comunicado, la organización sindical ha mostrado su "profunda preocupación" por la grave situación que atraviesa el transporte ferroviario jiennense.

Según CCOO, las continuas incidencias registradas en los últimos meses han convertido el servicio en un "problema cotidiano" para cientos de viajeros, quienes deben soportar demoras sistemáticas, transbordos por carretera y deficiencias en el confort de los vagones, destacando especialmente la falta de climatización en pleno verano.

La situación resulta "especialmente crítica" en la estación de Linares-Baeza, donde una avería en el sistema de climatización del vestíbulo obliga a los usuarios a afrontar esperas prolongadas bajo temperaturas extremas, una circunstancia que se ve agravada por los propios retrasos que acumulan los trenes.

Por ello, desde el sindicato han advertido de que la provincia no solo necesita promesas presupuestarias, sino "actuaciones concretas e inmediatas".

Ante el corte temporal de la línea previsto para el próximo mes de septiembre con motivo de las obras de mejora de la infraestructura, CCOO ha valorado positivamente las inversiones destinadas a modernizar la red, si bien ha mostrado su inquietud respecto a las decisiones que se puedan tomar en el futuro.

"Desde CCOO exigimos que, una vez finalizadas las obras de mejora, no supongan una reducción de servicios en la provincia, tal y como ya ocurrió en el pasado con la pérdida injustificada de las conexiones entre Linares-Baeza y Granada", ha alertado el sindicato.

En este sentido, la organización ha recalcado que la inversión en las vías "no será de utilidad" si no se aborda de forma paralela el problema de los vehículos, sosteniendo que resulta "imposible" ofrecer un servicio fiable y de calidad si continúan circulando trenes obsoletos que presentan una elevada tasa de averías.

Por todo ello, CCOO de Jaén ha planteado tres reclamaciones que pasan por la reparación inmediata del sistema de climatización en la estación de Linares-Baeza; el mantenimiento y refuerzo de todas las circulaciones y conexiones ferroviarias una vez concluyan las obras de septiembre; y, por último, una apuesta decidida por la renovación urgente del material rodante (trenes) que presta servicio en la provincia de Jaén.