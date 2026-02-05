CCOO exige al SAS un mayor compromiso en la lucha contra las agresiones tras alcanzar su máximo histórico en 2025

Un sanitario vacuna a una persona. Imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO Andalucía ha exigido al SAS "un mayor compromiso en la lucha contra las agresiones tras alcanzar su máximo histórico en 2025".

Según ha detallado CCOO-A en una nota, los datos de agresiones a profesionales del SAS publicados este jueves y correspondientes a 2025 han incrementado respecto a 2024. Además, "sólo recogen una parte de las agresiones, ya que aquellas que no se notifican no se registran, por lo que la realidad es aún peor".

Por tanto, "confirman que superan claramente"los niveles previos a la pandemia, lo que evidencia que no se trata de un fenómeno coyuntural, sino de un problema estructural que se agrava con el tiempo".

El portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Daniel Gutiérrez, ha mantenido que "el SAS quiso situar en 2019 el punto de inflexión en el número de agresiones como aval de sus medidas preventivas, por lo que los datos aportados este jueves vuelven a desmentir".

En esta línea, ha indidcado que "el citado incremento afecta en mayor medida a las agresiones físicas (un 6.91% más en que en 2024) que a las no físicas, aunque ambas aumentan.

Desde la organización han indicado que las agresiones verbales, amenazas, insultos o coacciones son "igualmente graves, por su impacto psicológico y laboral en los profesionales, aunque desde el SAS se intente en ocasiones minimizar su alcance o gravedad". Así, la mayoría de las agresiones las sufre el personal sanitario (82,3%), quienes más en contacto están con pacientes y usuarios.

Asimismo, según refleja, "la mayoría de las agresiones físicas son hacia el personal facultativo y casi la mitad de las no físicas al personal de enfermería". Además, "hasta 350 agresiones se producen al personal de gestión y servicios, fundamentalmente personal administrativo y celador".

Por otro lado, la mayoría de las agresiones se producen en Atención Primaria (51,37%), siendo, en su mayoría no físicas. Sin embargo, dada la distinta proporción de profesionales entre Atención Primaria y hospitalaria, CCOO ha manifestado que "un profesional de atención primaria tiene tres veces más riesgo de agresión que uno de atención hospitalaria, por lo que se deben establecer medidas específicas en este nivel".

No obstante, la FSS-CCOO Andalucía ha señalado que las agresiones "no pueden desvincularse del estado actual de la sanidad pública", una relación que ya ha sido ampliamente documentada en el 'Informe sobre la situación de la sanidad pública andaluza', elaborado por CCOO y otras organizaciones.

Así, "la falta de profesionales, la sobrecarga asistencial, las demoras en Atención Primaria y las listas de espera generan un contexto de tensión que acaba repercutiendo directamente en quienes sostienen el sistema", ha afirmado.

Para el sindicato, los andaluces perciben que "la Administración no está asegurando una prestación de la asistencia sanitaria ni en los tiempos adecuados ni en condiciones de calidad y esto genera un malestar que se paga con los profesionales".

Por todo ello, esta organización sindical ha exigido "un cambio de rumbo con más y mejores medidas preventivas de las agresiones y reforzar la sanidad pública en su conjunto". Por tanto, "más profesionales, más recursos y una reducción efectiva de las demoras en Atención Primaria y de las listas de espera", ha destacado.

En este sentido, Gutiérrez ha afirmado que "con el cumplimiento de los pactos acordados con los sindicatos y un presupuesto más ambicioso en prevención de agresiones será posible mejorar la atención a la ciudadanía y garantizar entornos de trabajo seguros y dignos para los profesionales del SAS".