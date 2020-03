CCOO-A se felicita de la agilización de la Renta Mínima por el coronavirus y pide a la Junta que aumente su dotación

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha valorado que el Gobierno andaluz recoja sus propuestas de incluir el impulso a la Renta Mínima de Inserción Social como una de las medidas urgentes dentro del paquete de medidas económicas impulsado con motivo de la crisis del Covid-19, "al mismo nivel que se impulsan medidas económicas para las empresas".

"Valoramos que el Gobierno andaluz atienda nuestra petición y se agilice la tramitación de la Renta Mínima de inclusión social para proteger a las personas que más lo necesitan. Le animamos además a que aumente su dotación económica y que se dé cobertura aquellas personas que no disponen de ingresos suficientes y que en momentos como éstos de crisis sanitaria, en los que no tienen empleo y no pueden salir a buscarlo", ha afirmado la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, a través de un audio.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde este lunes a un decreto ley con medidas económicas y sociales entre las que se cuenta la aceleración de concesión de la Renta Mínima. Un anuncio que cumple con la exigencia de CCOO, ha sostenido a través de una nota, en la que solicitaban al Ejecutivo andaluz que "no paralice la tramitación y resoluciones de las solicitudes ya presentadas", que "agilice" la concesión de la prestación económica y que tome las medidas necesarias para establecer una vía de acceso urgente similar a la que utilizan los servicios de empleo. Exigen que todo ello se haga con "celeridad" y que "no tarde más de una semana en resolver".

El sindicato ha recordado que la pasada semana reclamó que se acelerara la concesión de la Renta Mínima para las personas en situación de mayor vulnerabilidad con el argumento de que "la situación de alarma social, que está deviniendo en crisis económica", está provocando que una gran cantidad de personas en Andalucía estén sufriendo una drástica reducción de sus ingresos".

"Esa situación de vulnerabilidad económica con motivo de la crisis del Covid-19 se ha sumado a un número ya muy importante de personas paradas, muchas de ellas de larga duración, sin prestaciones y a familias sin ingresos2, ha descrito el sindicato.

"Creemos que estas medidas son necesarias para que no se deje a nadie atrás en esta crisis, como ya ocurrió con la crisis del 2008", ha celebrado el sindicato, que ha reclamado que "como miembro de la Comisión Promotora de la ley, esperamos que en la Comisión de Seguimiento se informe de estos cambios y se evalué su cumplimiento".