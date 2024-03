CCOO que el Gobierno andaluz utiliza con "fines políticos" el primer ciclo de Educación Infantil

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la federación de enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha calificado este lunes de "intolerable" la reunión mantenida con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la que, según explica la dirigente, "nos han presentado un acuerdo cerrado con una subida insuficiente del precio del comedor escolar, una promesa de avanzar en la gratuidad del sistema para el curso 2025/26 sin hablar de dónde van a sacar el dinero para ello y, lo más inaudito, el rechazo de los fondos europeos para el impulso de la escolarización en el primer ciclo de la Educación Infantil".

En una nota de prensa, Vega ha manifestado que "no se puede engañar al sector y a los andaluces de esta manera porque no sólo no existe negociación ni intención de hacer avanzar la escolarización de 0-3 años, sino que el Gobierno andaluz rechaza unos fondos que vienen a repercutir positivamente en el sistema educativo y las familias mientras se queja al Gobierno central de la insuficiente financiación a Andalucía". "Para CCOO se trata de una incoherencia totalmente incomprensible", ha reprochado la dirigente.

A juicio de CCOO, la política del Gobierno andaluz en esta materia "no soluciona" la situación de las escuelas infantiles andaluzas, "no supone una mejora perceptible para los centros, no da garantías de estabilidad en el sector, ni contribuye a ofrecer" a las familias que residen en poblaciones pequeñas o medianas la posibilidad de escolarizar a sus hijos pequeños.

CCOO ha mostrado su disposición a la negociación "si realmente la Consejería quiere hablar de financiación, de cómo hacer avanzar en el modelo del primer ciclo de Infantil teniendo en cuenta las peculiaridades del sistema en Andalucía, de la estabilidad para las actuales personas trabajadoras, de la creación de plazas públicas o de la gratuidad para la familias; pero siempre que lo haga sin trampas y con datos reales objetivos tanto económicos como estructurales".