CCOO Granada afea que 80 trabajadores de servicios privatizados de protección de menores puedan perder su empleo

Movilización de CCOO ante la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO se ha movilizado este miércoles para recriminar que en la provincia de Granada, más de 80 personas están en riesgo de perder su empleo tras la publicación de los nuevos pliegos de licitación. En contexto, en la provincia de Granada hay un total de 36 centros de protección de menores en diferentes modalidades, como el acogimiento residencial, Centros de Inserción socio-laboral, Centros de primera recepción y Coils --Centros en los que se desarrolla el Programa específico de Orientación e Inserción Socio-laboral dirigido a jóvenes tuteladas y tutelados--, además del Servicio de acogimiento familiar.

Tal y como ha asegurado el sindicato en una nota, todos estos servicios son gestionados por asociaciones o empresas privadas que disponen de los medios que el Gobierno Andaluz pone a disposición de estos servicios públicos esenciales, a través de los pliegos de licitación, los cuales cuentan con más de 420 trabajadores en los diferentes recursos.

A este respecto, el sindicato provincial de enseñanza de CCOO Granada ha criticado "la inestabilidad laboral que padecen los profesionales de los servicios externalizados de protección de menores", debido a los "continuos cambios en la configuración de las plantillas de unos pliegos a otros".

Entre estos cambios, CCOO ha destacado que se elimina la figura de 'Auxiliar Técnico Educativo', figura que fue obligatoria en el pliego anterior y se reducen las plazas por centro, "lo cual conlleva a una reducción de las ratios de personal".

Asimismo, el sindicato ha apostillado que tampoco se contemplan las mejoras de personal que se contemplaron anteriormente, "por lo que muchas de las ven amenazados sus puestos de trabajo". Además, han agregado que se elimina la figura del director, "sobrecargando con estas funciones a alguna persona de la plantilla", y los equipos técnicos, psicólogas y trabajadoras sociales, "pasan en la mayor parte de los centros de jornada completa a media jornada parcial".

"También se contemplan como grupo 1b y no como 1ª --como vienen contratadas y les pertenece por convenio--, y lo mismo que ocurre con los mediadores, los cuales estaban contratados como grupo 1 y ahora los pasan a grupo 3 como mediadores interculturales", han apuntado desde el sindicato.

Por otro lado, otra de las problemáticas estructurales del sector son las "continuas congelaciones salariales" a las que está sometido el personal, puesto que las licitaciones no contemplan en ningún momento de la ejecución del contrato la revisión de los precios para adaptarlos al convenio vigente, "lo cual induce a la precarización de los salarios al no ser actualizados al convenio de aplicación".

En suma, CCOO ha criticado que la Administración regional ha hecho oídos sordos a las "numerosas movilizaciones del sector tras el asesinato de la compañera Belén Cortés de Badajoz", donde se ha demandado de manera urgente la subida de ratios de personal y el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad que tampoco contemplan los nuevos contratos.

Por ello, el sindicato ha anunciado que no cesarán las movilizaciones hasta que se lleven a cabo las mejoras reclamadas para una atención de calidad a nuestros menores.