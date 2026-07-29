CCOO-A insta a "seguir trabajando contra la infrafinanción" en las universidades públicas andaluzas

Archivo - Un edificio del Campus de las Lagunillas de la UJA. - UJA - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Andalucía ha realizado un balance del curso universitario marcado por los avances conseguidos mediante la negociación y la acción sindical, pero también por el agravamiento de la infrafinanciación de las universidades públicas, la lentitud de la negociación colectiva y la apuesta del Gobierno andaluz por favorecer la expansión de las universidades privadas.

La aprobación de la nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) durante el curso ha sido la constatación de la hoja de ruta del Gobierno del PP desarrollada desde 2019: denigrar al sistema universitario público andaluz para facilitar la expansión de la universidad privada, tal y como ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

CCOO ha trasladado al Defensor del Pueblo y al Gobierno central sus dudas acerca de la inconstitucionalidad de distintos aspectos de la ley, relacionados, entre otras cuestiones, con la autonomía universitaria y con la posible invasión de competencias estatales.

Por otra parte, el sindicato ha rechazado la proliferación de lo que califica como "chiringuitos universitarios", orientados principalmente a obtener solamente beneficios económicos en detrimento de las condiciones laborales, la calidad de la enseñanza y el papel de la universidad como nivelador social.

"Mientras el Gobierno andaluz permite el despliegue de las titulaciones de las universidades privadas, impide la implantación de nuevas titulaciones en las universidades públicas, alimentando la competencia desigual entre dos modelos contrapuestos", ha destacado.

Con todo ello, la federación de Enseñanza ha denunciado que el Gobierno andaluz "sigue obviando la necesaria planificación del sistema universitario andaluz". Una planificación que, según apunta el sindicato, debe incluir un mapa racional de titulaciones que evite las duplicidades, refuerce la investigación y garantice que la financiación pública revierta en el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad autónoma.

Ante esa realidad, el sindicato seguirá reclamando un cambio de orientación que atienda al interés general, con una estrategia para abordar el proceso de forma equilibrada, ordenada y coherente, que responda a las necesidades y demandas de la sociedad.

A juicio del sindicato, el curso también ha estado marcado por la acción constante del sindicato que ha provocado nuevos pronunciamientos judiciales favorables a las reivindicaciones de CCOO. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón al sindicato respecto al derecho del profesorado sustituto y del profesorado asociado a ser evaluado en su actividad docente, así como el derecho del profesorado asociado a que se reconozca su actividad investigadora y la percepción de los complementos correspondientes.

Durante el curso académico, además, se han celebrado varios procesos de elecciones sindicales en las universidades públicas andaluzas. Sus resultados mantienen a CCOO como el primer sindicato que eligen las plantillas, manteniendo la mayoría absoluta en el sector del personal técnico, de gestión y de administración de servicios (Ptgas).

Entre los avances del curso, la federación ha destacado las correspondientes convocatorias de carrera horizontal del PTGAS y de complementos autonómicos del personal docente e investigador (PDI), tanto en 2025 como en 2026.

Ambas medidas son consecuencia del Acuerdo del 25 de junio de 2024. Sin embargo, CCOO ha alertado de que continúa pendiente el abono de la carrera horizontal del año 2024, a pesar de que el Gobierno andaluz transfirió los recursos económicos justo antes de las elecciones autonómicas, así como el pago de los complementos autonómicos reconocidos en 2025.

En el ámbito de la negociación colectiva, CCOO ha advertido que las conversaciones en torno al II Convenio Colectivo avanzan con excesiva lentitud, lastrada por la situación de infrafinanciación de las universidades públicas andaluzas.

Por ello, reclama al Gobierno andaluz los recursos necesarios para hacer posible un convenio que mejore las condiciones laborales y profesionales del personal.

Por último, CCOO ha enmarcado que las universidades públicas andaluzas cerraron 2025 con un déficit presupuestario conjunto de 44 millones de euros; una situación que el sindicato "venía advirtiendo y denunciando reiteradamente".

"Este déficit es consecuencia del incumplimiento sistemático por parte del Gobierno andaluz de su modelo de financiación, especialmente de la cláusula de salvaguarda y de la actualización de los recursos destinados al capítulo II, correspondientes a los gastos en bienes y servicios", ha afirmado el sindicato.