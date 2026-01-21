CCOO lamenta que la educación pública en Córdoba inicia el 2026 con "las mismas deficiencias" del 2025

CÓRDOBA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha lamentado que "en este inicio de año los propósitos para la educación pública cordobesa hayan vuelto a ser ignorados por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, en general, y por su delegado, Diego Ángel Copé, en particular", afirmando que "mucho nos tememos que durante el año que se inicia se repetirán los despropósitos del anterior", pues 2026 ha comenzado con "las mismas deficiencias del 2025".

Así lo ha manifestado en una nota el secretario general Sindicato de Enseñanza de CCOO en Córdoba, Enrique Guerra, quien ha remarcado que "comenzamos esta nueva etapa del curso sin paliar los efectos de los recortes del número de unidades (aulas)", pues este curso "lo hemos iniciado con unas 30 unidades públicas menos en Córdoba", lo que "significa que en las primeras convocatorias de Sipri (el sistema de oferta para la cobertura en los centros públicos de los puestos docentes disponibles por ausencias, jubilaciones u otros motivos) se ha producido una reducción de las ofertas con respecto a años anteriores".

Además, ha subrayado que "se ha dado la circunstancia de que en la primera convocatoria de este año (la del 9 de enero) faltaban plazas que no se ofertaron hasta la siguiente (el 13 de enero) con el retraso que eso ha conllevado y la consiguiente pérdida para el alumnado".

Asimismo, el sindicato está "expectante ante la creación de un puesto de responsabilidad en la Delegación de Desarrollo Educativo para las Enseñanzas de Régimen Especial", que fue "una petición expresa" que el sindicato le transmitió "personalmente al delegado en la reunión cuando éste último tomó posesión del cargo", remarcando que "no queremos solo un nombramiento nominal", sino una figura que "venga a resolver los problemas estructurales que este tipo de enseñanzas tienen en la provincia de Córdoba".