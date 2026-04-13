CCOO-A lamenta el incremento de la siniestralidad laboral en Andalucía en los dos primeros meses de 2026

Archivo - Imagen de archivo de personas trabajando en una cocina.
Archivo - Imagen de archivo de personas trabajando en una cocina. - HUVR - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 13 abril 2026 15:26
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SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO Andalucía ha valorado este lunes la siniestralidad laboral total (en jornada + in itinere) en los dos primeros meses de 2026 y ha lamentado un incremento de la misma (0,36%), respecto al mismo periodo del año anterior. Aumento que se da en leves (0,40%) y especialmente en mortales (43,75%) con 23, el mayor repunte desde el año 2024.

Según ha informado CCOO-A en una nota, ese aumento viene repaldado por los incrementos vividos durante el mes de febrero donde se incremento un 1,83% en la total, 1,74% en leves, 1,64% en graves y 150% mortales.

Concretamente, este aumento viene dado por el incremento de las provincias de Huelva (7,02%), Granada (10,67%) y Almería (12,47%). En cuanto a la mortal, al sindicato le preocupa el incremento en las provincias de Córdoba (100%), Sevilla (que dobla el registro pasando de cuatro a ocho) y del 300% en Cádiz (pasando de uno a cuatro).

Este aumento de la siniestralidad viene dado por el aumento de la siniestralidad in itinere (6,09%), a pesar del leve descenso en la total en jornada de trabajo (-0,31%). Aunque los accidentes laborales mortales en jornada de trabajo son los que más aumentan alcanzando la "escalofriante cifra de 22 accidentes mortales frente a diez de 2025, (120%).

Por sexos, en cuanto a la siniestralidad total, CCOO ha puesto el foco en el incremento entre las mujeres en un 5,31% mientras que los hombres descendió un 1,89%. En cuanto a la mortal, la organización ha incidido en el aumento registrado entre los hombres trabajadores en un 83,33% mientras que entre las mujeres se produjo un descenso del 300%.

Por grupos de edad, la juventud andaluza trabajadora de 16 a 34 años "sigue siendo la que más siniestralidad laboral total acumula" con 3.921, lo que supone un 29,24% de la totalidad. Aunque el mayor pico se registra entre los 45-49 años con 2.028.

Por sectores de actividad en números absolutos para los accidentes en jornada de trabajo "sigue siendo servicios el sector que más siniestralidad acumula (57,29%)", seguido de industria (16,47%), construcción (15,12%) y agricultura (9,88%). "Patrón que se repite en cuanto a la siniestralidad in itinere, encabezada por servicios y cierra el sector de la agricultura".

En cuanto a los índices de incidencia en jornada de trabajo, la siniestralidad ha descendido un 3,55%, "posiblemente por la incorporación de las personas trabajadoras a puesto que tradicionalmente acumulaban menos siniestralidad laboral". En el contrapunto la incidencia mortal aumenta en 0,34 en 2026, frente al 0,16 del 2024.

En este sentido, CCOO-A debemos incidir en el aumento de la incidencia en las provincias de Huelva, (7,95%), Granada (7,37%) y muy especialmente en la de Almería, (12,22%). En cuanto a la incidencia a la siniestralidad in itinere se observa "como ha aumentado para Andalucía un 2,10%, aumento que igualmente se produce en las provincias de Cádiz, Huelva, Granada y en especial en Sevilla, 18,52%". Por su parte la incidencia en siniestralidad in itinere mortal se produce una reducción del 0,05 situándose en el 0,02 aumentando únicamente en la almeriense en 0,16.

Finalmente, en cuanto a los sectores de actividad, el sindicato no ha hecho valoración respecto a la incidencia ya que se aplica al Nuevo CNAE 2025 "la que al codificarse de manera diferente no permite comparar con la anteriormente codificada con el CNAE 2009".

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