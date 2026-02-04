CCOO-A lamenta el "oscurantismo" sobre el Plan Crece y acusa a la Junta de "ocultar" el impacto "real" en empleo

Empresa. - GENERALITAT VALENCIANA

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Andalucía ha alertado este miércoles sobre el "oscurantismo" en el Plan Crece Industria y ha exigido que los 17.482 millones de inversión se "traduzcan en empleo de calidad". El sindicato ha criticado que, tras cuatro años, "el Gobierno andaluz oculta el impacto real en el empleo a tiempo completo y fragmenta la información para impedir un análisis riguroso".

En una nota de prensa, la central sindical exige que las ayudas públicas se condicionen a la estabilidad laboral y a un "reequilibrio territorial que priorice las zonas en transición justa". Tras la decimocuarta reunión del comité de codecisión, el sindicato ha alertado de que, tras más de cuatro años de vigencia del plan y miles de millones movilizados, "la información sigue llegando tarde, de forma fragmentada y sin la estructura de indicadores consensuada mediante el diálogo social".

Según los datos oficiales del informe de seguimiento que refiere CCOO, el Plan Crece acumula desde 2021 hasta el primer semestre de 2025 un total de 8.422 proyectos, con una inversión total prevista de 17.482 millones de euros y una aportación pública cercana a los 471 millones, de los que 370 millones corresponden directamente al Gobierno andaluz. Aunque la documentación señala un 69,9% del objetivo de inversión alcanzado para 2027 y un 112,9% del empleo previsto (71.716 empleos estimados), CCOO de Andalucía critica que "no se precisa cuántos son empleos efectivos ni se ofrecen datos de empleos equivalentes a tiempo completo".

En este sentido, la central sindical ha lamentado que "no se aporten series comparativas con España y la Unión Europea para evaluar la convergencia real en productividad, innovación y salarios". Asimismo, ha arremetido contra el hecho de "sigue sin aplicarse el Índice Sintético de Calidad del Empleo, lo que impide medir la estabilidad, jornada o salud laboral", e insisten en que el Gobierno andaluz no puede invocar la "falta de consenso" como excusa para incumplir compromisos asumidos.

A esto se suma la preocupación por el reparto territorial desequilibrado y la falta de información concreta sobre los proyectos de Transición Justa en comarcas como el Valle del Guadiato, Campo de Gibraltar y Carboneras. Por todo ello, CCOO de Andalucía plantea un paquete de exigencias urgentes que incluyen la implantación inmediata del citado Índice de Calidad y la publicación transparente del listado de proyectos beneficiarios con sus condiciones laborales asociadas. Además, "es prioritario incorporar comparaciones sistemáticas con el entorno europeo y reequilibrar territorialmente las inversiones para evitar que ciertas zonas queden relegadas".

Finalmente, el sindicato reclama garantizar la participación efectiva de las organizaciones sindicales en el diseño de iniciativas vinculadas a mujer, minería y energía, "para que la perspectiva de género impregne realmente la selección de proyectos y no se limite a campañas de comunicación". CCOO de Andalucía ha advertido que "no avalará un modelo basado únicamente en grandes cifras de inversión sin garantías de resultados verificables".

Por ello, se ha acordado aumentar la periodicidad de las reuniones de seguimiento a un formato semestral, bajo la condición de que el Gobierno andaluz presente datos más consistentes y con la antelación necesaria para un análisis riguroso, quedando fijada la próxima cita para el final del primer semestre de este año.