CCOO lleva al Sercla el cierre previsto en una fábrica de campanas extractoras de Granada con 49 empleados

GRANADA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO, que preside el comité de empresa de Steelgran Componentes, una fábrica de campanas extractoras para cocinas con sede en Pulianas, en el área metropolitana de Granada, va a llevar al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción proyectado para toda la plantilla, que afecta a 49 familias.

Así lo ha indicado CCOO en una nota de prensa en que ha detallado que este lunes a las 17,00 horas tendrá lugar un acto de conciliación en el Sercla previo a huelga después de que la representación sindical se haya levantado de la mesa de negociación aduciendo que la empresa se negaría "a cumplir con lo estipulado en convenio colectivo, que contempla en caso de cierre indemnizaciones de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades".

El sindicato CCOO considera también que Steelgran debe "hacer frente a una ayuda adicional por cada año trabajado teniendo en cuenta que la media de edad de la plantilla es superior a los 50 años" y son "trabajadores con más de 20 años al servicio de la empresa que presentan una gran dificultad para su reinserción y que se ven abocados directamente al desempleo con este cierre".

Por eso, desde CCOO han dicho esperar que la representación empresarial se siente el lunes a negociar "de buena fe" para alcanzar un acuerdo que beneficie las a 49 familias afectadas.

Ubicada en la sede de la antigua Portinox, esta filial de Teka fue vendida "a una empresa china en 2024", han indicado desde CCOO", que apunta, según la información que ha indicado que ha facilitado la compañía, a un ERE de extinción "para toda la plantilla que culminará a principios de 2026, a finales del mes de marzo".

Es en este punto en el que CCOO, con mayoría en el comité de empresa, ha pedido a la dirección de Steelgran "garantizar las mejores condiciones posibles para la plantilla" y ha asegurado que la documentación relativa al ERE "será analizada una vez se haya presentado, para garantizar las mejores condiciones posibles para la plantilla".