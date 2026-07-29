CCOO logra equiparar los salarios de subcontratas de recogida de residuos de la provincia a los de Epremasa

Reunión de delegados de residuos sólidos urbanos. - CCOO

CÓRDOBA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha logrado cerrar con las seis empresas adjudicatarias del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) de la provincia sendos acuerdos con los que "se pone fin a una injusta situación de desigualdad salarial que se venía arrastrando desde que la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) modificara sus categorías profesionales".

Tal y como ha indicado el sindicato en una nota, con dicho cambio, los conductores de planta y los de recogida de las empresas que prestan el servicio quedaron fuera de la categoría de conductor de transferencia, con lo que, aunque realizan el mismo trabajo que estos últimos, "llegaban a cobrar hasta 300 euros menos mensuales que el personal de Epremasa".

Desde CCOO siempre han "defendido que, a igual trabajo, igual salario, pero al eliminar de la relación de puestos de trabajo a los conductores de planta y a los de recogida se creó un agravio comparativo" que CCOO entendía que era "una injusticia que debía ser subsanada", ha señalado la secretaria General del mencionado Sindicato del Hábitat de Córdoba, Esperanza Sánchez.

Así, tras varias movilizaciones --que se iniciaron en 2025-- y "un excelente trabajo de negociación y diálogo por parte de los delegados de CCOO en las seis empresas que se encargan de la recogida de RSU en la provincia --PreZero GR, Urbaser, PreZero España, Altenia, FCC y FCC-Sulo--", el sindicato ha firmado con todas ellas un acuerdo por el que "se establecen las mismas condiciones salariales para todos los conductores, así como para los peones".

Desde CCOO han resaltado que "estos acuerdos se han podido materializar gracias al compromiso adquirido por el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el presidente de Epremasa, Andrés Lorite, con CCOO, para incluir en los pliegos de licitación de los distintos lotes de RSU las mejoras pactadas con las empresas, que entrarán en vigor con la adjudicación de los nuevos contratos, un proceso que está previsto que se inicie de forma inmediata".

El sindicato ha celebrado que "no es esta la única mejora que se ha conseguido", pues "otra de las cuestiones planteadas fue la reducción de jornada, ya que Epremasa trabaja a razón de 35 horas semanales, mientras que en el caso de las contratas se daban varios escenarios: hay quienes trabajan a 40 horas semanales y quienes trabajan a 37,5 horas a la semana", ha explicado la responsable sindical quien expone que el acuerdo alcanzado establece que en 2027 la jornada laboral semanal será de 39 horas y en 2028 se reducirá a 38.

"Para 2029 se ha establecido que la jornada será de 37,5 horas semanales en el primer semestre y que se negociará la reducción a 37 horas en el segundo, si bien nuestro objetivo es que, una vez que se resuelva la licitación del servicio en marcha, poder renegociar para que en 2029 la jornada se reduzca a 37 horas desde principio de año", ha destacado Sánchez.

"El camino no ha sido fácil porque partíamos de situaciones diferentes. Había empresas con el convenio caducado, otras ni siquiera tenían convenio, y a pesar de quienes han tratado de ningunear el trabajo de CCOO y que no confiaban en la posibilidad de lograr la equiparación salarial, hemos demostrado que con diálogo y con perseverancia se pueden llegar a acuerdos que, como en este caso, acaben con una injusticia como era la diferencia salarial existente entre trabajadores que realizan las mismas funciones", ha remarcado la secretaria general del Hábitat de CCOO de Córdoba.

En este sentido, Esperanza Sánchez ha hecho hincapié en que "los acuerdos van a permitir dar estabilidad al sector en la provincia y garantizar que las personas que realizan una misma función cobren el mismo salario, ya sea que trabajen para Epremasa, o para una de las empresas licitadoras del servicio, que es lo justo y que es una demanda que CCOO ha trasladado tanto a Epremasa como a la Diputación de Córdoba a la hora de sacar a concurso la contratación del servicio de RSU".