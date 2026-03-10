CCOO-A manifiesta el uso abusivo de las horas extras con una media de 645.000 semanales en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de un trabajador. - JCYL - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha alertado del "fraude" generalizado que sufren los trabajadores en Andalucía debido al impago de la prolongación del tiempo de trabajo. Según el informe elaborado por el Gabinete Económico del sindicato, durante 2025 la población asalariada andaluza realizó un total de 646.700 horas extras de media a la semana, de las que el 37'9% no fueron remuneradas ni compensadas.

Según ha informado CCOO-A en una nota, el secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO-A, José Antonio Frejo, ha explicado que "esto significa que en 2025 los trabajadores andaluces realizaron de media 244.963 horas semanales sin recibir remuneración o sin que se compensase con tiempo de descanso".

Para CCOO, esa situación supone un fraude por partida cuádruple. "Es un fraude a la salud laboral de los trabajadores; es un fraude al derecho a su conciliación de la vida laboral y personal; es un fraude al empleo porque con las 645.000 horas extras que se realizan a la semana se podrían crear 16.000 empleos a jornada completa en Andalucía; y es un fraude a la Seguridad Social porque las casi 245.000 horas extras no pagadas implican que las empresas dejaron de cotizar más de 70 millones de euros en 2025".

Igualmente, el informe ha destacado que la situación afecta principalmente a los hombres aunque aclara que "la precariedad que supone el no abono de las horas extras afecta sobre todo a jóvenes y mujeres". Estas últimas, según se recoge en el informe de CCOO realizan un 43'2% de las horas extras sin que se las paguen o las se las compensen, frente al 34'7% que no se pagaron entre los hombres.

Ante esta situación, CCOO-A ha instado al Gobierno andaluz a reforzar los mecanismos de control e inspección y que "empiece dando ejemplo en su propia gestión". Así, "la Administración Pública, educación y actividades sanitarias en Andalucía acumula 219 mil horas de media a la semana, siendo además el ámbito donde más ha aumentado respecto al año anterior", ha denunciado el dirigente.

En cuanto al empresariado andaluz, Frejo ha exigido que abandonen "estas prácticas de explotación que merman los derechos laborales y destruyen puestos de trabajo". Así, "las empresas y patronales deben reducir al mínimo posible el uso de horas extras y cumplir la ley, garantizando que cada hora trabajada sea retribuida aplicando los convenios colectivos".

Por último, el secretario ha apostillado que "es hora de transformar esos excesos de jornada fraudulentos en las más de 16.000 contrataciones a tiempo completo que dignificarían el mercado laboral andaluz".