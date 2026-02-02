CCOO pide un cambio de modelo de turismo en Andalucía que "garantice" empleos de calidad y beneficios en la ciudadanía

Archivo - Turistas en exterior. Imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha pedido un cambio de modelo de turismo en Andalucía que "garantice empleos de calidad y beneficios en la ciudadanía tras la preocupante caída del turismo nacional en la comunidad".

Según ha detallado CCOO en una nota, "la tendencia se ha mantenido en los últimos meses del año y, en términos globales, podemos hablar de estancamiento del turismo en nuestra tierra".

Ante esa situación, el sindicato ha sido muy crítico con el Gobierno andaluz al considerar que "está ignorando las señales" y ha reclamado que retome --con carácter urgente-- el diálogo social a través de la Mesa de Turismo a fin de "analizar con rigor la coyuntura, sus causas y establecer medidas correctoras".

Por su parte, el sindicato ha propuesto medidas "urgentes" como la implantación de una tasa turística "finalista", que "refuerce los servicios públicos y ayude a compensar el impacto medioambiental en las zonas saturadas", una intervención "inmediata" para "regular y frenar la expansión descontrolada de las viviendas turísticas", y evitar que la presión turística "expulse a la clase trabajadora de sus barrios".

Además, de "reforzar las inspecciones turísticas y laborales, para combatir la economía sumergida y el fraude"; promover un turismo "de cercanía, accesible y sostenible", que impulse el empleo local y reduzca el impacto climático; así como "mejorar las condiciones laborales y salariales en hostelería y restauración, apostando por la estabilidad y la profesionalización".

Según los datos, al cierre de 2025 Andalucía ha recibido un total de 20.359.280 de visitantes --apenas 67.700 visitas más que el año pasado-- que se traduce en un "vago" crecimiento del turismo extranjero (tan sólo un 0,33% más), que ha compensado "ligeramente" la caída del turismo nacional, que pierde un 0,27%.

Asimismo, el dato de estancamiento de visitantes queda de manifiesto también en el volumen de pernoctaciones, centrando todo el crecimiento en el visitante extranjero que suma un 1,65% más, mientras que el turista nacional apenas crece un 0,09%.

Por tanto, "este estancamiento acentúa aún más la dualidad de nuestro mercado turístico". Si bien los visitantes nacionales suman 10.592.227 en 2025 --estos sólo aportan en pernoctaciones 25.294.562--, aumentando la diferencia a favor de los turistas extranjeros que, a pesar de que han supuesto 9.767.052 vistas en 2025, incrementan las pernoctaciones a 31.848.970, más de 6,5 millones de pernoctaciones de diferencia, "fruto de la mayor estancia media de los extranjeros" --3,26 días frente a los 2,39 días del turismo nacional--.

De este modo, CCOO ha avisado de que la caída del turismo nacional "es un problema que puede afectar gravemente al sector en nuestra comunidad autónoma".

La subida de los precios, el Rev Par medio (la rentabilidad hotelera) crece un 6,31%, en tanto que el ADR (la tarifa media hotelera) se sitúa de media anual en 116.05 euros.

Todo ello, junto a un modelo que actualmente privilegia a los grandes establecimientos hoteleros "están suponiendo un obstáculo para favorecer el turismo nacional en pro de un turismo extranjero de lujo que no es la solución para Andalucía", una comunidad de casi 89.000 km2 con una mayoría de provincias en las que fomentar y fortalecer un turismo de proximidad, de carácter rural, de cercanía, sostenible y con una oferta turística variada y asequible. "Un modelo turístico que favorezca que nuestra comunidad se sitúe nuevamente entre los destinos favoritos para los visitantes nacionales", ha detallado.

En el ámbito laboral, el sector turístico en Andalucía ha consolidado una estructura de negocio que reúne a 274.856 cotizantes de media mensual en el sector, concentrados fundamentalmente en la hostelería en un 11%.

La dependencia laboral en el territorio andaluz es "crítica" en provincias como Málaga, Cádiz, Granada y Huelva, donde el peso del empleo turístico supera el 10% del total.

Por último, para el sindicato la situación requiere de una intervención "urgente" del modelo actual para "preservar el empleo y mejorar las condiciones laborales de un sector con unas tasas de parcialidad y temporalidad que no permiten a los trabajadores del sector desarrollar un proyecto de vida digno, perpetuando la precariedad laboral en un sector estratégico para la economía andaluza".