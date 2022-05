CCOO pide en un escrito a Cardenete jornada de 35 horas para las 589 monitoras escolares que siguen a tiempo parcial

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Enseñanza de CCOO Andalucía, Marina Vega, ha presentado esta mañana por registro de entrada ante la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, un escrito reclamando al nuevo consejero, Manuel Alejandro Cardenete, que "cumpla" con el compromiso ya adquirido de jornada a 35 horas para las 589 monitoras escolares andaluzas que aún siguen contratadas a tiempo parcial.

En este sentido, afirma la responsable sindical, "desde nuestra organización venimos reclamando hace años para estas trabajadoras el aumento de jornada y unas condiciones de trabajo dignas; máxime en un escenario donde está próximo a abrirse el periodo de matriculación y las 20 horas semanales, en muchos casos compartidas hasta en tres centros distintos, hace que la sobrecarga de trabajo que ya tienen, se vea multiplicada por cien".

Para la dirigente sindical de CCOO, "no existen razones que justifiquen que no puedan tener una jornada de 35 horas como el resto de sus 1.068 compañeros y compañeras monitoras y monitores escolares". Además, según se indica en un comunicado, "consideremos que una retribución mensual de 989,43 euros apenas les da para cubrir sus necesidades más básicas y las de sus familias".

Según Vega, "hasta ahora, estas trabajadoras están consiguiendo sacar el trabajo adelante con un sobreesfuerzo que, en muchos casos, supone añadir horas a su jornada laboral para poder salvar la multitud de situaciones que surgen a diario en los más de 900 centros públicos en los que prestan sus servicios. No es de recibo que en mayo de 2020, en plena pandemia estas trabajadoras eran consideradas como esenciales, y hoy se estén riendo de ellas negándoles unos empleos en condiciones de calidad".

Igualmente, "queremos resaltar que estamos ante un colectivo laboral de la enseñanza pública que resulta esencial en el funcionamiento de los colegios". "El compromiso adquirido por esta Consejería no puede ni debe quedar en papel mojado. Es más, me atrevo a decir que a los responsables de la Junta se les debería caer la cara de vergüenza por mantener esta situación de explotación laboral a sabiendas que para cubrir las necesidades reales de los centros educativos, el trabajo que desempeñan no es proporcional a las horas de sus contratos", apunta Vega.

"Recordemos que en la actualidad Andalucía cuenta con 1.644 monitores y monitoras escolares, de las cuales más del 35% están contratadas de manera parcial y el 92% son mujeres. Hablamos de 589 trabajadoras dependientes de la Consejería de Educación que desempeñan sus funciones repartidas entre 911 colegios públicos de nuestra comunidad", manifiesta.

La monitora y monitor escolar en los colegios públicos es una figura multidisciplinar que, aunque apoya fundamentalmente en las tareas burocráticas de equipos directivos y profesorado, también tiene competencias en las bibliotecas escolares, actividades extralectivas, transporte escolar y comedores escolares.

Del mismo modo, Vega, ha destacado "la importancia de la labor de las monitoras y monitores escolares en los centros de infantil y primaria que son el puente entre las familias y los colegios, y el primer filtro en su relación con el centro, su profesorado, su equipo directivo y sus servicios. Por tanto, continúa, para nosotros este personal es más que necesario en el funcionamiento de los centros educativos".

Desde CCOO "seguiremos atentos y vigilantes siempre al lado de las trabajadoras y trabajadores para que sus reivindicaciones sean atendidas y de una vez por todas el empleo precario sea eliminado de la Administración pública", concluye.