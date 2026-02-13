CCOO pide a Hitachi Energy en Córdoba que retire las sanciones a sus trabajadores tras suspenderlas los juzgados

Los trabajadores de Hitachi recibieron el respaldo de todos los grupos municipales con representación en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de CCOO en el comité de empresa de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba han pedido a la dirección de la misma "que retire las sanciones" que impuso a sus trabajadores, "tras la cascada de suspensiones que los juzgados de lo Social están decretando, como medida cautelar, en tanto se juzga su legalidad".

En este sentido y según ha informado el sindicato en una nota, la representación legal de los trabajadores considera que, "con ello se daría un paso importante para tratar de generar un ambiente propicio para recuperar la negociación sobre el convenio colectivo".

Los primeros autos judiciales, según han señalado desde CCOO, "no solo ordenan la suspensión de las sanciones, sino que indican que si la empresa realmente tuviera problemas de producción no habría impuesto sanciones desproporcionadas de hasta 120 días". Además, los autos también señalan que "las sanciones pueden ocasionar un considerable quebranto económico a los trabajadores sancionados y a sus familias, mientras que a la empresa no le supone ningún perjuicio aguantar hasta la firmeza de la sentencia".

La suspensión de las sanciones, además, "no solo implica la inmediata incorporación de los trabajadores afectados al trabajo, sino que también los tribunales están decretando el carácter retroactivo de la medida, lo que supone que los afectados tendrán que cobrar los salarios correspondientes a los días que han cumplido de sanción hasta el momento".

"Desgraciadamente --han lamentado desde CCOO-- las personas que se han sumado al 'acuerdo de la vergüenza', que es como coloquialmente llama la mayoría de la plantilla al acuerdo que la empresa firmó con UGT por cercenar un derecho fundamental, como es el derecho a huelga, no pueden beneficiarse de la medida de los juzgados y seguirán sin poder ejercer su derecho a huelga, ni siquiera manifestarse o movilizarse".

Por ello, la representación de CCOO en el comité de empresa, en el que cuenta con mayoría absoluta, ha pedido a la empresa "un ejercicio de reflexión, tras los distintos reveses judiciales y de la autoridad laboral, que están dejando claro que las actuaciones de la firma, hasta la fecha, están vulnerando los derechos laborales de los trabajadores, que lo único que han hecho hasta el momento es reclamar una negociación justa, equilibrada y respetuosa".

CCOO también ha pedido a la empresa "que deje de agrandar un conflicto que en nada beneficia a ninguna de las partes y que deje de lanzar bulos e informaciones falsas. Ayer aseguró que solo 50 personas habían secundado la huelga, cuando solo los trabajadores sancionados que no se han incorporado al acuerdo que la empresa firmó con UGT suman 68. Además, la huelga solo duraba cinco horas, que coincidían con el horario de mañana, es decir, que la plantilla de tarde, aunque se haya sumado a la huelga, ha ido a trabar en su turno".

Pero es que, además, la empresa destacó "que los afiliados a UGT no secundaron la huelga, cuando UGT es un sindicato minoritario en la empresa que, además, ha sufrido un duro revés con la baja de 45 afiliados, que han decidido afiliarse a CCOO a raíz de la firma del citado acuerdo", y "tampoco han podido ejercer su derecho a huelga las ocho personas que se han acogido a dicho acuerdo, porque rehusaron a este derecho con tal de que no se les aplicara la sanción que ahora suspenden los tribunales, sin obligar a los afectados a renunciar a su derecho a la huelga".

"También afirma la dirección de Hitachi Energy --ha añadido el sindicato-- que la Sección Sindical de CCOO no tiene apoyos, cuando ayer jueves en el Pleno del Ayuntamiento quedó patente el respaldo a la plantilla de los grupos municipales de la oposición y del gobierno municipal, e incluso del resto de asistentes al Pleno".

Este tipo de afirmaciones, "con las que la empresa pretende socavar la confianza de la plantilla en su representación sindical, no solo no nos desaniman, sino todo lo contrario, nos dan mayor impulso para seguir luchando por los derechos de nuestros compañeros" y, a pesar de ello, en CCOO siguen "dispuestos a negociar y, si se avanza en la negociación, a suspender la convocatoria de huelga, pero desde un compromiso real por el diálogo, desde el respeto mutuo y la buena fe".

En cualquier caso, CCOO espera que la empresa "reconsidere su postura y atienda las muchas y las reiteradas llamadas a la negociación" del sindicato, "porque sus ya incontables rechazos empiezan a hacer sospechar que el conflicto le interesa para ocultar los problemas de gestión que se vienen sucediendo desde que Paco Bolaño se hizo cargo de la dirección de la empresa".

En conclusión, la representación de CCOO en el comité de empresa mantiene sus propuestas y está dispuesta a "suspender la huelga si se producen avances tangibles en la negociación del convenio y, para ello, ya aceptamos la constitución de una comisión técnica que arrojara luz sobre algunas cuestiones y, por supuesto, seguimos pidiendo la retirada de las sanciones para evitar un proceso judicial que genera una tensión innecesaria".