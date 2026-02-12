CCOO-A pide a la Junta medidas de negociación que garanticen un acuerdo laboral para los empleados de Ayesa

Reunión entre los miembros de CCOO-A y la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autonómo, Rocío Blanco. - CCOODE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha trasladado a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo su "profunda preocupación" por el futuro laboral de la plantilla de Ayesa tras la venta del grupo a fondos empresariales vascos y canadienses. En una reunión mantenida este pasado jueves con la consejera del ramo, Rocío Blanco, el presidente del CARL, José Manuel Gómez Muñoz, y el director general de Trabajo, el sindicato ha exigido "pasar de las buenas palabras a los hechos", reclamando garantías jurídicas que blinden los puestos de trabajo y las condiciones laborales ante el "riesgo real de deslocalización".

En una nota, el sindicato se ha mostrado "crítico" con las declaraciones del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, en las que argumenta que el modelo andaluz que defiende es el de "no competir con el sector privado y centrarse en eliminar trabas regulatorias y fiscales para facilitar la actividad económica". "Lo que el presidente llama 'modelo andaluz' es, en realidad, una estrategia de desinversión sistemática en empresas que nacieron con participación pública y que han sido privatizadas para que sus accionistas hagan caja al mejor postor", ha afeado la organización.

En ese sentido, CCOO-A ha explicado que "al renunciar a tener instrumentos de intervención", el Gobierno andaluz "carece ahora de capacidad para condicionar la venta y garantizar las cargas de trabajo, limitándose a confiar en la 'buena voluntad' de los compradores".

En este sentiso, la organización sindical ha explicado que pese a que durante el encuentro la Consejería intentó mandar un mensaje de tranquilidad informando sobre contactos con sus homólogos vascos respecto a la rama tecnológica --la división de Ayesa Digital--, CCOO-A ha advertido que, en el caso de la división de Ingeniería, "ni siquiera ha habido contacto institucional con la empresa adquirente canadiense, Colliers, bajo el pretexto de que no existe concurrencia de actividades".

Asimismo, el sindicato ha criticado la "inacción" de la Junta, al tiempo que ha advertido de que una operación de esta envergadura "puede tener múltiples repercusiones negativas" que van desde, a su juicio, "la pérdida de calidad en el empleo, la fuga de recursos tributarios y el futuro incierto para la formación tecnológica en la comunidad al desaparecer un elemento tractor, lo que reduce las opciones laborales de estudiantes por el vaciamiento de empresas industriales y tecnológicas en Andalucía".

Además, CCOO-A ha lamentado al respecto que el artículo 10.11 del Estatuto de Autonomía, que marca como objetivo el desarrollo industrial y tecnológico, "se está convirtiendo en papel mojado ante la falta de políticas activas". Ante esta situación, la entidad sindical ha solicitado a Blanco que traslade las exigencias sindicales a los nuevos propietarios y promueva una mesa de negociación.

"El futuro de más de 3.500 profesionales de alto nivel no puede depender de titulares de prensa o notas informativas a la plantilla. Es imprescindible alcanzar un acuerdo que ofrezca garantías jurídicas de presente y futuro sobre el mantenimiento del volumen de empleo, las cargas de trabajo y la homologación de condiciones sociolaborales", ha apostillado el sindicato.