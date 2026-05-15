CCOO-A reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, pues la situación es "alarmante". - CCOO-A

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, tanto en los centros de trabajo como en el conjunto de la sociedad, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Además, ha subrayado que "la pluralidad y la igualdad son pilares esenciales de la convivencia democrática". Y, ha avisado de que la situación en la comunidad es "alarmante".

Según ha informado CCOO-A en una nota, el reciente informe 'Estado del odio 2026' de la Felgtbi+ ha apuntado que "Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor número de hechos de odio registrados por orientación sexual e identidad de género, con un total de 88 incidentes". Para CCOO, "revertir esta deriva requiere de un Gobierno andaluz que pase de las proclamas vacías a los hechos". Además, ha criticado que "mientras el hasta ahora Gobierno de la Junta de Andalucía lanzaba mensajes de repulsa institucional, en la práctica mermaba la coeducación en los centros educativos y recortaba las políticas de sensibilización y empleo".

Para el sindicato, "especialmente preocupante" es el papel de los centros de trabajo que se consolidan como el segundo lugar donde más agresiones reciben las personas LGTBI+, representando un 21% de los casos, tanto en violencia física como en intimidación. "Nos alerta esta dinámica de riesgo creciente en espacios cotidianos donde las relaciones de poder pueden ser determinantes", ha señalado.

En esta línea, los datos actuales son solo la "punta del iceberg" ya que dos de cada tres incidentes no se denuncian, con una brecha de género importante. Así, "las mujeres lesbianas denuncian un 11% menos que otros perfiles, a pesar de ser uno de los grupos que más sufre el acoso".

Ante esta realidad, CCOO ha exigido de nuevo el cumplimiento estricto de la Ley 15/2022 de igualdad de trato y la Ley 4/2023 para la igualdad real de las personas trans, así como la aplicación del Real Decreto 1026/2024. Este último obliga a las empresas a negociar planes de igualdad y protocolos frente al acoso LGTBIfóbico en los convenios colectivos.

Asimismo, el sindicato ha resaltado su compromiso a promover centros de trabajo "libres" de discriminación mediante la formación de su activo sindical y el fomento de la guía de acompañamiento a personas trans negociada con el Ministerio de Trabajo. Un colectivo --el de las personas trans-- donde el 52% afirma haber sufrido agresiones físicas en el último año.

Por otro lado, CCOO-A ha indicado que "se ha pasado de los discursos de odio al fomento de una cultura del odio alentada por la derecha y la ultraderecha". Así, "sus discursos retrógrados, machistas y xenófobos amenazan la democracia y alientan la violencia hacia toda persona diferente".

Por todo ello, el sindicato ha hecho un llamamiento para frenar este avance. El 17 de mayo "el voto es un instrumento determinante para garantizar los derechos conquistados, es el momento de apostar por la coeducación, la diversidad y por políticas activas de empleo que sitúen al colectivo LGTBI+ como prioridad".

Por último, ha añadido que "la igualdad real se construye con solidaridad y participación activa frente a quienes quieren devolvernos al miedo".