CCOO recibe quejas de trabajadores con sanciones de miles de euros tras circular por la ZBE de Granada sin saberlo

Archivo - Señalética para la ZBE de Granada, en imagen de archivo - PERFIL EN 'X' DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD

GRANADA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha informado este miércoles de que ha recibido quejas de trabajadores que acumulan sanciones de miles de euros tras circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada sin ser conocedores y que denuncian "indefensión al recibir la primera notificación con meses de retraso".

En una nota de prensa, el sindicato ha afeado al Ayuntamiento de Granada lo que ha denominado "interés recaudatorio", tras haber recibido "un aluvión de quejas por parte de personas trabajadoras que han sido sancionadas en la ZBE, que se hizo efectiva el pasado mes de octubre en la capital".

Se trata de personas que se desplazan a diario a la capita, por motivos laborales: jóvenes y ciudadanos "con rentas salariales medias que, tras haber recibido la notificación de la infracción por parte del consistorio, meses después de haberla cometido, al haber seguido circulando a diario por la ZBE se enfrentan a sanciones de 200 euros diarios".

En concreto CCOO se ha hecho eco del caso de un trabajador que acude diariamente a su puesto de trabajo desde otra provincia y al que se le han notificado este mes de febrero en su domicilio "sanciones con fecha de octubre del pasado año, de modo que acumula un montante que supera los 8.000 euros".

El sindicato denuncia que este sistema de comunicaciones que ha calificado de "tardío" estaría agravando "la indefensión de las personas usuarias que además", tal y como han recalcado desde CCOO, "no están recibiendo respuesta a sus alegaciones".

Por todo ello, desde CCOO solicitan la modificación urgente de la ordenanza que regula la ZBE de Granada, "que sanciona a personas trabajadoras pero no les informa en tiempo y forma, de modo que quedan totalmente desprotegidas cuando deben hacer frente a elevadas cantidades económicas sin haber tenido la oportunidad de modificar su itinerario, ya que no tenían conocimiento de que estaban infringiendo una norma, y continuaban siendo multados con 200 euros diarios sin recibir comunicación ninguna al respecto".

Por último, el sindicato reclama la instalación de aparcamientos de borde, adheridos a la ZBE, así como otros disuasorios en el barrio de los Periodistas y Chana, "ya que no existen estas infraestructuras de apoyo y se trata de dos núcleos poblacionales amplios incluidos" en el área restringida.