CCOO-A reclama que las ayudas por el temporal garanticen el empleo en el campo y en industria agroalimentaria

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Industria de Andalucía, José Hurtado, ha reclamado al Gobierno andaluz que la movilización de fondos europeos, ante la pérdida de hasta el 20% de la producción agraria, se vincule a la condicionalidad social y al mantenimiento de las jornadas reales.

De esta manera, según ha señalado el sindicato en una nota de prensa, ha manifestado su "máxima preocupación" ante los graves efectos del temporal que ha azotado la comunidad y que ha provocado daños estimados por el Gobierno andaluz entre un 15% y un 20% de la producción agraria.

Para la organización sindical, este escenario supone "un golpe crítico para el sector primario y la industria agroalimentaria", que afecta directamente a las condiciones de vida de miles de personas trabajadoras.

Ante la intención del Ejecutivo autonómico de solicitar la declaración de catástrofe natural y movilizar fondos de la PAC y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el sindicato ha advertido de que cualquier medida de apoyo "debe tener un enfoque social incuestionable".

En este sentido, CCOO ha rechazado que se utilicen recursos públicos para paliar pérdidas empresariales sin proteger al eslabón más débil de la cadena productiva.

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, José Hurtado, ha afirmado que "no permitiremos que los fondos públicos sirvan para paliar las pérdidas de las empresas mientras se deja en el olvido a las personas asalariadas".

El dirigente sindical ha incidido en que el cambio climático "no puede ser una excusa para precarizar aún más el empleo en el sector primario".

Hurtado ha añadido que "si se van a movilizar fondos de la PAC, estos deben ir ligados obligatoriamente a la condicionalidad social, ya que no puede haber dinero público para empresas que no respeten los convenios colectivos o el Salario Mínimo Interprofesional".

Por ello, el responsable sindical ha reclamado que las ayudas incluyan cláusulas de mantenimiento del empleo y compensaciones directas por las jornadas perdidas.

Asimismo, CCOO de Andalucía ha pedido una vigilancia extrema en materia de salud laboral ante los fenómenos meteorológicos adversos para evitar riesgos innecesarios en las faenas agrícolas.

La organización ha instado al Gobierno andaluz a convocar de manera urgente a los interlocutores sociales para articular mecanismos de coordinación que aseguren que los fondos lleguen realmente a la clase trabajadora.

El sindicato ha advertido de que permanecerá vigilante para que no se produzcan despidos masivos o expedientes de regulación de empleo sin garantías sociales.

"El futuro del medio rural y la lucha contra la despoblación pasan inevitablemente por la estabilidad y la calidad del empleo agrario frente a la incertidumbre climática", ha aseverado Hurtado.