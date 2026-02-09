CCOO reclama un puesto terrestre del 061 para Baza (Granada) para garantizar la atención urgente en la zona

GRANADA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha lamentado que a pesar del "compromiso" adquirido por la Consejería de Salud para instaurar una base del 061 en la Comarca de Baza esta infraestructura "sigue sin existir" y continúa la "merma en la atención urgente en esta zona".

En Baza existe un equipo móvil SUAP (integrado por médico, enfermero y técnico de emergencias sanitarias) que se encarga las 24 horas al día de la atención a urgencias y emergencias, tanto en domicilios como en vía pública, en un extensa área que abarca desde Cuevas del Campo a Caniles, además de la localidad de Baza.

CCOO denuncia que, desde octubre de 2025, este equipo especializado tiene además que encargarse, de 8,00 a 20,00 horas, del traslado de pacientes críticos desde el hospital de Baza hasta hospitales de la capital granadina.

Cuando esto ocurre, denuncia el sindicato, la población de Baza "queda sin este valioso recurso", como en la mañana de este lunes, cuando dicho equipo ha debido trasladar a un paciente a Granada dejando la comarca (Cuevas del Campo, Freila, Bacor, Zújar, Caniles y Baza) "sin un recurso fundamental durante más de cuatro horas".

El sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Granada asegura que desde octubre de 2025 la población de la comarca de Baza viene sufriendo una "disminución de los recursos sanitarios de los que dispone".

Según recuerda el sindicato, la consejería se comprometió a instaurar una base del 061, y de manera temporal cubrirla con un equipo voluntario de Urgencias, pero "nunca a expensas del equipo de urgencias SUAP Baza, dejando la asistencia emergente en situación precaria".

Para CCOO, la atención sanitaria urgente y vital "no puede depender del código postal del usuario" y por ello exige a la Administración sanitaria que la Comarca de Baza disponga de un equipo terrestre de 061, "de manera inmediata, tal como le correspondería por población y dispersión".