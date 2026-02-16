CCOO-A respalda la creación del Colegio de Guías de Turismo y pide blindar la no discriminación laboral

Archivo - Un freetour por Madrid - GURUWALKS - Archivo
SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CCOO de Andalucía ha trasladado al Consejo Económico y Social de Andalucía sus alegaciones al dictamen del Anteproyecto de Ley por la que se crea el Colegio Profesional de Guías de Turismo de Andalucía para evitar que la no colegiación "suponga una barrera de acceso al empleo". De igual modo, ha rechazado la moratoria de igualdad hasta junio del 2029 planteada por el Gobierno andaluz.
CCOO de Andalucía ha valorado la creación del Colegio Profesional de Guías de Turismo como "una herramienta necesaria para combatir el intrusismo y el fraude de los falsos autónomos o guías sin habilitación", según ha señalado el sindicato en una nota de prensa.
"Esta norma debe servir para ordenar el ejercicio profesional frente a prácticas que precarizan a la clase trabajadora y garantizar la calidad del servicio garantizando así la protección de las personas consumidoras", ha afirmado el agente social.
No obstante, el sindicato ha exigido al Consejo Económico y Social de Andalucía que el dictamen final "blinde la no discriminación de quienes opten por la colegiación voluntaria".
En ese sentido, ha reclamado que la habilitación administrativa "sea el único requisito suficiente para acceder al empleo público y privado", y ha añadido que "es vital garantizar que las personas trabajadoras que decidan no colegiarse no sufran discriminación ni desventaja competitiva".
Por ello, ha propuesto que el dictamen incluya la obligatoriedad de que la Administración vele para que la colegiación "no sea un requisito encubierto para trabajar".
Asimismo, CCOO de Andalucía ha calificado de "insuficiente y carente de ambición" la disposición que retrasa la paridad en los órganos de dirección hasta el año 2029.
La organización ha exigido la supresión de esta moratoria al considerar que no existen razones técnicas para posponer la igualdad real en un sector estratégico para la comunidad andaluza.
"La Administración debe da ejemplo y exigir igualdad real desde el minuto uno, sin periodos de carencia o transitoriedad", ha reivindicado el sindicato.
Igualmente, la central sindical ha reclamado que la Comisión Gestora del futuro Colegio acredite documentalmente su representatividad real mediante el número de asociados o firmas verificadas.
"El objetivo de esta propuesta es asegurar la pluralidad y evitar que el control de la nueva corporación recaiga exclusivamente en las entidades promotoras, ignorando la realidad de los guías asalariados durante todo el periodo constituyente", ha explicado el sindicato.
Finalmente, CCOO de Andalucía ha instado al Gobierno andaluz a incorporar estas correcciones en el Proyecto de Ley definitivo.
"La creación de este Colegio debe responder verdaderamente al interés público y proteger los derechos de los trabajadores, trabajadoras y de las personas consumidoras, sin perpetuar brechas de género ni menoscabar la libertad de ejercicio profesional", ha concluido.