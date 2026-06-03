CCOO-A respalda el dictamen sobre el desarrollo reglamentario de la actividad de los VTC

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo VTC. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha manifestado su respaldo al dictamen sobre el desarrollo reglamentario de la actividad de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Para el sindicato "este documento representa una oportunidad clave para completar el marco normativo de un sector económico estratégico que garantiza la movilidad". No obstante, denuncia que "esta regulación llega con un retraso significativo de casi tres años, muy relevante al tratarse de una norma que debe regular la prestación del servicio, la protección de los consumidores y las condiciones laborales en el sector".

Según ha informado CCOO en una nota, el sindicato ha reiterado su defensa de una ordenación equilibrada de los transportes urbanos, metropolitanos e interurbanos "que evite un desarrollo desordenado". Por ello, ha valorado que el dictamen reconozca la capacidad de la Administración para intervenir por razones de interés general mediante criterios objetivos, proporcionados y vinculados a necesidades reales de ordenación.

Respecto a la formación de precios dinámicos, el sindicato ha exigido la "máxima transparencia" para proteger a los usuarios, quienes deben conocer de forma clara el precio final antes de contratar el servicio. "Es imprescindible reforzar y concretar al máximo conceptos como precio ordinario, tarifa máxima y situaciones excepcionales de alta demanda". De esta forma, la intervención pública "podrá corregir distorsiones, aplicar un control administrativo riguroso sobre operadores y plataformas y evitar condiciones abusivas o excesos producidos por la opacidad algorítmica en la formación de los precios".

Por otra parte, la organización ha apoyado que "el dictamen sitúe el empleo como elemento prioritario al apostar por la regulación de las condiciones laborales a través del convenio colectivo de carácter autonómico que resulta de aplicación". Asimismo, ha valorado la creación de un sistema de capacitación profesional para los trabajadores del sector. "Este plan deberá garantizar convocatorias de empleo suficientes, transparentes, accesibles territorialmente y con una valoración objetiva de la experiencia acreditada".

También ha recogido que los contenidos formativos deberán concretar materias esenciales como la prevención de riesgos laborales, la seguridad laboral y la atención y accesibilidad de los usuarios. Además, ha incorporado la perspectiva de género en materia de seguridad y salud laboral a lo largo de toda la norma. Igualmente, el sindicato ha coincidido con el dictamen en la urgencia de reforzar el enfoque territorial y los medios de control a través del incremento de personal inspector debidamente acreditado y de personal administrativo, "adecuando todos los mecanismos de vigilancia al volumen real de autorizaciones de VTC existentes".

Por último, en el ámbito de las garantías para la ciudadanía, CCOO ha considerado "indispensable prever y revisar los mecanismos que aseguren un número suficiente de vehículos adaptados". De igual modo, ha calificado de "muy positiva" la inclusión de una indemnización en caso de cancelación unilateral del servicio por parte de la plataforma contratada, ya que es "una manera de blindar el derecho de los usuarios a reclamar daños y perjuicios superiores, si fuese necesario", ha concluido.