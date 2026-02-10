CCOO-A señala que el Gobierno "incumple la Ley de Función Pública y fomenta la temporalidad" al priorizar a interinos

Archivo - Imagen de archivo de una persona haciendo un examen. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Andalucía ha señalado el incumplimiento por parte del Gobierno andaluz de la Ley de Función Pública que él mismo aprobó en lo que respecta a la "novedosa fórmula que se incluye en la misma para reducir la temporalidad del personal funcionario", además de acusarle de "fomentar la temporalidad" al priorizar la figura del personal interino sobre el personal de carrera.

De este modo, CCOO ha manifestado a través de una nota de prensa que es "incoherente" que la norma permita recurrir a las personas que aprobaron las oposiciones y se quedaron sin plaza para aumentar hasta en un 20% las plantillas nombrándolas funcionarias de carrera, lo que supone plaza fija, y en lugar de ello, la Consejería Justicia, Administración Local y Función Pública haga un llamamiento masivo de personal interino, que es una plaza temporal, para el Cuerpo de Administrativos y Administrativas.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía ha criticado así que la "novedosa fórmula" recogida en la Ley de Función Pública para reducir la temporalidad del personal funcionario de la Administración andaluza "se retrasa injustificadamente".

Como ha explicado el sindicato, la Ley permite que al número de plazas ofertadas en una convocatoria se añada hasta un 20% adicional para personas que hayan superado el proceso selectivo en su totalidad, pero no hayan obtenido plaza.

Este 20% ocupará vacantes que se vayan produciendo; es decir, si en un cuerpo se ofertan 100 plazas, pueden llegar a nombrarse progresivamente hasta 120 personas funcionarias de carrera, en lugar de llamar a 20 personas interinas.

La responsable de personal funcionario del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Andalucía, Laura Marín, ha declarado que "fue la propia Junta de Andalucía la que incluyó esta posibilidad en la Ley de Función Pública, por lo que es incomprensible que no pongan en marcha el mecanismo ya".

Según ha explicado, desde el sindicato se ha pedido en Mesa Sectorial de personal funcionario que se dicten unas Instrucciones por parte de la Dirección General de Función Pública, "que estructure correctamente el procedimiento y lo haga ágil, pero la Administración se niega".

En opinión de CCOO, el caso del personal del cuerpo de administrativos y administrativas "ha sido el paradigma del incumplimiento debido a la dilación de los plazos".

Como ha apuntado el sindicato, en junio se publicó el listado definitivo de personas aprobadas y siete meses después, en lugar de recurrir a este 20% adicional que permite la Ley, se hace un llamamiento para más de 200 interinidades. "Las interinidades vienen a cubrir necesidades perentorias, y es comprensible que se recurra e ellas, pero no que se incumpla la Ley", ha añadido CCOO.

De esta manera, ha dejado claro que no descarta acciones "como reacción a la inacción de la Administración, ya sean legales o de movilización".