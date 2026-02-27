CCOO y UGT afirman que la "mala gestión" ha llevado esta semana al "colapso" de las Urgencias del Reina Sofía de Córdoba

Archivo - Entrada a Urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba y la Sección Sindical de Sanidad de UGT Servicios Públicos de Córdoba han criticado este viernes, en sendos comunicados, la situación de "colapso" del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y han culpado de ello a la "mala gestión" del mismo "en momento de alta demanda asistencial como el producido esta semana".

A este respecto, el secretario general del mencionado Sindicato de Sanidad de CCOO, José Damas, ha afirmado que "ha habido pacientes que han tenido que esperar en camillas, en los pasillos, hasta 28 horas para ser ingresados, cuando hay plantas cerradas en el Hospital Provincial".

De hecho, "varios pacientes, algunos de muy avanzada edad, han pasado más de un día en carros o tumbados en camillas duras, sin almohada, incluso sin mantas, y solo les han dado de comer un sándwich porque el propio personal de Urgencias se los ha facilitado, ya que en este servicio no se atienden comidas".

Para Damas, "esta lamentable situación es fruto de la mala gestión y de la falta de planificación de la Dirección-Gerencia del hospital, que debería tener previstas estas situaciones de picos de demanda para garantizar una atención adecuada a las personas que acuden al Servicio de Urgencias".

Por su parte, la secretaria provincial de Sanidad de UGT Servicios Públicos, Mari Carmen Heredia, ha criticado "la situación que viven profesionales y usuarios en el Hospital Universitario Reina Sofía ante la saturación y colapso" del mismo, lo que está provocando que "pacientes a la espera de ingreso pasen más de 24 horas esperando una cama para su ingreso".

Heredia ha puesto como ejemplo la situación que se dió en la noche del pasado martes, en la que "diez pacientes quedaron pendientes para ingresar en planta en el relevo de la ocho de la mañana en la sala de espera de Urgencias".

La responsable sindical ha explicado que "los pacientes que se quedan retenidos en la sala de espera de Urgencias son, la mayoría de ellos, personas mayores en sillas de ruedas o camillas, en las que deben pasar muchas horas, donde se retrasa su tratamiento, pruebas diagnósticas y seguimiento por el médico especialista", con lo que "se pone en riesgo la seguridad del paciente".