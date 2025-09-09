CCOO-A y UGT-A convocan este miércoles caravanas en las ocho provincias para exigir la reducción de la jornada laboral

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación, organizada por UGT y CCOO, para la reducción de la jornada laboral, a 4 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Melero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO-A y UGT-A han organizado caravanas de protesta en las ocho capitales de las provincias andaluzas para exigir la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

De esta forma, como han indicado los sindicatos en un convocatoria prensa, este miércoles 10 de septiembre, tendrá lugar en Almería, a las 10,00 horas, desde el aparcamiento del auditorio Maestro Padilla; en Cádiz será a las 11,00 horas, en la calle Eloísa Malcampo O' Farrell; en la capital cordobesa tendrá lugar a las 10,00 horas, en la avenida Torrecilla; en Granada, a las 10,30 horas, desde la calle Industria (junto a Mercadona).

Asimismo, en Huelva, a las 10,00 horas, en la avenida de Andalucía (a la altura de la Delegación de Empleo); Jaén lo hará a las 10,00 horas desde la plaza Jaén por La Paz; Málaga a las 10,45 horas, en la explanada del Palacio de Deportes José María Martín Carpena; y Sevilla, a las 10,30 horas desde Blas Infante.

En más detalle, las caravanas coincidirán con la votación en el Congreso de la norma este miércoles. Además, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, participarán junto a los secretarios generales de CCOO de Sevilla y de UGT Sevilla, Carlos Aristu y Juan Bautista, en la caravana de Sevilla.

De este modo, atenderán a los medios de comunicación antes del inicio de la caravana, a las 10,15 horas, en la explanada de aparcamiento de la parada de metro de Blas Infante.