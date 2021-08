CCOO y UGT tildan de "insuficientes" las medidas educativas andaluzas por "no garantizar" seguridad y bajada de ratios

SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT en Andalucía han tachado este miércoles de "insuficientes" las nuevas medidas acordadas para el nuevo inicio escolar en la Conferencia Sectorial sobre Educación en la que ha participado la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, ya que no "garantizan" la distancia de seguridad y la bajada de ratios en las aulas.

Así lo han explicado en declaraciones a Europa Press la secretaria general de la Federación Enseñanza CCOO Andalucía, Marina Vega, y la secretaria de Enseñanza de FeSP UGT Andalucía, Sandra Fernández, en las que han asegurado que estas medidas "permiten" recortar recursos educativos "a la administración", una situación "inasumible" si se quiere "hacer frente" a los retos educativos de la región.

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha asegurado durante su intervención en la conferencia realizada este miércoles en Madrid que Andalucía "está preparada para afrontar un curso presencial cien por cien", con un plan que mantiene el grueso de las medidas del curso pasado para hacer de los centros educativos "los espacios más seguros" y "seguir apostando por la calidad del sistema sin dejar a ningún estudiante atrás".

Sin embargo, desde CCOO se ha considerado que estas propuestas "prescindirán del profesorado covid" sin haber superado la pandemia, además de que se verá "afectada" la seguridad "al disminuir" la distancia de separación en 1,2 metros.

Asimismo, Vega ha asegurado que las medidas "suponen una relajación" en la seguridad y la salud y "demuestran" que no se ha aprendido "nada" de la situación pandémica.

"Bajar los metros de distancia sin profesorados extra no es posible, por lo que nosotros seguimos apostando por la bajada de ratios, el incremento de las plantillas docentes y reforzar la contratación el resto de profesionales", ha asegurado el sindicato.

Del mismo modo, UGT ha valorado de "insuficiente" este acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las comunidades. Según el sindicato, existen diferencias "sustanciales" con la situación de mayo debido a la "alta incidencia covid" en jóvenes y "el éxito" de vacunación en la población mayor de 12 años.

"Con las medidas acordadas, entendemos que no se va a poder garantizar la distancia de seguridad porque se permiten ratios muy altas, no se habilitan espacios y no se refuerzan suficientemente las plantillas docentes", ha apuntado Fernández.

Del mismo modo, el sindicato ha anunciado que "firmará el acuerdo de aumento de plantilla" este curso porque existen "diferencias sustanciales" respecto al pasado, ya que en este se firma "por 4.600 plazas", que se cubrirán desde septiembre, "frente a las 1.500" que se firmaron el curso anterior para incorporarse en noviembre.

Por último, UGT ha indicado que "otra insuficiencia" es la "escasez" de personal sanitario en los centros, así como ha añadido que, se deben tener en cuenta, además de las consideraciones sanitarias, "las cuestiones educativas, porque el alumnado ha pasado dos cursos con grandes dificultades".

"Los estudiantes merecen apoyo y acompañamiento para poder recuperar el desfase curricular y el profesorado no puede volver en estos momentos a las peores condiciones de ratios y carga lectiva que han tenido, producto de recortes de los que aún no se ha recuperado nuestro sistema educativo", ha concluido Fernández.