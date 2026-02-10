CCOO-A valora el incremento del SMI en un 3,1% que sitúa a Andalucía en "la principal beneficiaria"

Calculadora del SMI en 2026. Imagen de Archivo - EPDATA

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha valorado el acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 3,1% alcanzado entre CCOO, UGT y el Gobierno central que en la comunidad andaluza beneficiará a 380.000 trabajadores, un 22,30% del total de beneficiados en España (1.704.000). Así, el colectivo de beneficiados supone un 27,80% de la población asalariada en Andalucía, situando a la comunidad en "la principal beneficiada por el incremento".

Según ha informado CCOO-A en una nota, el secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO-A, José Antonio Frejo, ha valorado este acuerdo que eleva el SMI para 2026 hasta los 17.094 euros anuales. Así, según el dato de población asalariada en Andalucía afectará al 12,42%.

En este sentido, Frejo ha explicado que "el dato está calculado sobre las personas que trabajan a tiempo completo pero, sin duda, se verá incrementado "de manera considerable si se tiene en cuenta a los trabajadores con contratos a tiempo parcial que cobran por debajo del SMI al tener jornadas inferiores". Este colectivo puede llegar casi a 470.000 personas, que sumados al dato anterior, elevarían hasta las 850.000 los trabajadores potencialmente beneficiadas por el referido incremento salarial.