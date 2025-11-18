CCOO-A valora el presupuesto de empleo de la Junta como "decepcionante" y lo acusa de beneficiar a la empresa privada

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López y la secretaria de Empleo, Trinidad Gallardo, han calificado en el marco de unas jornadas sobre empleo organizadas por CCOO de Andalucía, de "decepcionante" la deriva del presupuesto de empleo del Gobierno andaluz, que "vuelve a reflejarse en el cómputo de 2026 con recortes que casi alcanzan los 25 millones de euros en el caso del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)", y ha asegurado que existe la intención "de seguir derivando a la empresa privada, muchas veces sin una evaluación y control del impacto y retorno social que ese dinero público debe suponer".

Tal y como CCOO-A ha indicado en una nota, la secretaria ha declarado que en la comunidad andaluza "no existe una política propia en materia de empleo y no existe intención de atajar los problemas estructurales del tejido productivo".

En ese sentido, López ha hecho una radiografía de los recortes en materia de empleo por parte de la Consejería y ha indicado que "del presupuesto 2026 se ha recortado un 1'4%" --17'4 millones de euros que se unen al recorte de los 28 millones de euros del año 2025--. Además, ha apuntado que los fondos europeos se han reducido en 57'9 millones de euros, "cantidad que se destinaba a proyectos integrales para colectivos vulnerables y para jóvenes y que el Gobierno andaluz ha preferido eliminar".

En este contexto, el sindicato ha calificado de "especialmente preocupante" el recorte en el SAE, "que ve disminuido su presupuesto para 2026 en un 5,76%, casi 25 millones menos" y que se une a la congelación presupuestaria del año anterior. Entre otras partidas, López ha explicado que ha descendido la relacionada a personal, "en un intento de deteriorar la calidad de este servicio público que es imprescindible como elemento estratégico centrado en el empleo estable y de calidad".

Igualmente, "se ha producido una reducción del gasto en personal en el conjunto de la Consejería de ocho millones cuando las necesidades son prioritarias en esa área", ha informado CCOO. En cambio, la secretaria ha aclarado que el Gobierno ha decidido incrementar las operaciones de capital --inversiones y transferencias de capital-- respecto a 2025 en casi 23 millones e incrementar las ayudas a creación de empresas y autónomos.

Asimismo, la secretaria de Empleo del sindicato ha recriminado que las Políticas Activas de Empleo en Andalucía "se han convertido en la hermana pobre del Gobierno andaluz por la falta de ejecución, con algunas partidas que no llegan ni al 18% y por el continuado recorte que vemos en los presupuestos". Así, ha concretado que "se han reducido en un 15'9% (49'3 millones de euros) respecto a 2025, lo que se une al recorte efectuado en 2025 con 24 millones menos (un 7,2%).

Por otra parte, Gallardo ha calificado como "igualmente preocupante", el recorte realizado en la formación profesional para el empleo, "que supone 3,4 millones de euros menos para esta materia tan importante en Andalucía".

En este sentido, CCOO ha valorado el papel de las Políticas Activas de Empleo, al tiempo que ha incidido en el acceso a la formación y la acreditación de las competencias profesionales "como un derecho a lo largo de la vida y no como un privilegio para quienes pueden pagársela". En el actual contexto de transformación productiva, digitalización y transición ecológica, López ha estimado que "es una oportunidad de los trabajadores para la promoción y estabilización en la empresa y, en consecuencia, poder aumentar el salario".